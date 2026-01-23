AKTUELNO

ON JE MONSTRUM, OLOŠ I SMRAD! Aneli iskazala najdublje gađenje prema Asminovom zalaganju za Maju, pa priznala da želi RAZGVOR sa Stanijom Dobrojević: NAS DVE IMAMO... (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide razgovor Maje Marinković i Dače Virijevića koji se ticao Aneli Ahmić.

- Kako gledaš na to što je Maja rekla da si ti nemoćna, da te je sve vezano za Asmina i jaja koja joj je pravio? - upitao je voditelj.

- Ja stvarno ne mislim da sam ja nemoćna. Nisam znala ni da pravi Asmin pravi jaja njoj. Veoma sam iskrena sad, nisam zainteresovana za Asmina. Ta spodoba me ne zanima. Sa Asminom nema spuštanja lopte, ja sad to govorim. Što se Maje tiče, ona treba da zna kako se ponaša i kako njeno druženje sa Asminom izgleda. Asmin je mrtav za mene , ja poručujem svojoj sestri Siti da ratuje slobodno sa Asminovom porodicom, slobodno. On je za mene monstrum, loša osoba, gnjica, ološ i smrad. Sramota me je jer moje dete ima ovakvog oca. Jednog dana ću mom detetu da govorim da je Asmin pljuvao i ženu zbog koje je napustio nas. Evo, ja sad kažem da ja želim da razgovaram sa Stanijom o svemu, od prvog dana. Imamo o čemu da pričamo. Želim da objasnim zbog čega je ona vređala moju ćerkicu, to je naš problem. To je naš problem, a Stanijin problem je Asmin, ova ovde spodoba. Sa njim ja nikada neću spustiti loptu, to sad odgovorno tvrdim. Što se Maje tiče, ona ima dve ličnosti u sebi. Kada smo se družile, veoma mi je prijala, hvalila me je, a kada smo se posvađale, krenula je da me blati i da me vređa. Kao što sam i rekla u nekoliko navrata, ne zanima me Asmin nikako, zaista me ne zanima on. Imam neke svoje stavove, to je jasno kao dan. Asmin je jedan smrdljuvko, koji nema ništa drugo da radi, osim toga što leži na garnituri i brani Maju, to je sve - kazala je Asmina.

- Aneli je prva vređala Maju, a ona se sama odbranila. Aneli uvek prva vređa svakog, a ostali se samo brane - kazao je Asmin.

- Aneli nisam prva uvredila, ona je bila ta koja

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

