Iz ovoga izlaziš kao pobednica: Luka posavetovao Alibabu, pa se obratio Maji pred Anitom i Aneli (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Asmina sam komentarisao prošle nedelje. Imao je rođendan, to niko nije komentarisao, a baziraću se i na njihov odnos. Mislim da je ovo prava izolacija, ali u pogrešno vreme. Dugo se čekalo, a niko nije imao smelosti da bude ovakva izolacija, ali je više vođa više puta naglasilo da bi želeli njih da pošalju. Što se Asmine tebe tiče, ja sam imao priliku da te upoznam ovde, ja se samo kajem zbog nekih stvari. Ne mogu ni da zamislim šta bih ja uradio da ne vidim svog sina tri godine. Nisam mislio uopšte kako se oseća otac koji nije video svoje dete, jer Boga pitaj kako bi reagovao da je dečko od majke mog deteta kačio slike s detetom, a da sam ja bio tamo gde sam bio. Ne slažem se sa tvojim roditeljima da se ponižavaš u odnosu sa Majom, jer čovek koji ima ovakve probleme, treba da ima izduvni ventil neki. Tako da, mislim da se tebi svidelo i mislim da ništa ne bi promenio. Ne kažem da si odlepio za Majom, ali sam siguran da ti se svidelo sve dok si provodio vreme sa njom. Moj i tvoj odnos, ne možemo zbog izgovorenih reči nije prirodno da se družimo, siguran sam da će svako na svoju stranu ići. Želim da izađem skroz iz svega toga, ne želim da budem neko ko će da odluči gde vaše dete treba da bude, ni na koji način. Sud će doneti odluku, a ti smatraš da će ići u tvoju korist sve! Smatram da si jako zanimljiv, za ovu nedelju mogu da kažem da mi se ne sviđa tvoje učešće, jer ne bacaš fore, nisi nasmejan. Onaj humor koji imaš je meni zanimljiv. Nije život toliko težak u pojedinim situacijama koliko mi možemo da stavimo u svojoj glavi da je težak. Video si da porodica stoji čvrsto uz tebe, verujem da si iskren u prijateljskim odnosima, nikada nisam čuo da si izneo nešto što su ti Dača i Terza govorili. Mislim da Maja nije ispravna sada prema tebi. Siguran sam da, da je Uroš bio u sukobu sa Majom, ti bi branio nju i nikada ona ne bi došla u izolaciju sa njim. Mislim da, između vas, treba da se spusti lopta, bili ste jako zanimljivi i ako kažete da ništa ne radite na silu, ova svađa mi, na primer, deluje da je na silu - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Maju:

- Majo, što se tebe tiče, prvi put si nominovana. Naš odnos je normalan, ne kako vetar duva, već kako Anita postavi ventilatore. Nekada i ja s tobom prozborim koju reč, ne želim da dovodim u pitanje da neko može da nas povezuje, jer sam u vezi i srećan sam tu. Za mene si pokazala više strana tokom rijalitija, imala si tu kontradiktornost, ispala si veliki blam što se tiče druženja sa Aneli nakon onoga sa Filipom, ali mislim da ćeš izaći kao pobednica. Osoba za kojom ona trči se priklonila tebi! Jesi dobar komentator, sa razlogom si pozvana ovde. Imaš, isto kao i Asmin, tu neku vrstu humora, umeš da nasmeješ. Ne sviđa mi se što nazivaš Asmina nasilnikom, jer on tebe nije tako nazivao, već te je branio, a cela kuća mu se smejala...Nominujem Maju, ostavljam Asmina - nastavio je Vujović.

