GLUMI ŽRTVU: Maja i Anita udruženim snagama osule rafal po Aneli, detaljno izanalizirale njeno ponašanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anita Stanojlović i Maja Marinković zajedničkim snagama su oplele po ljutoj rivalki Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, napada me zbog tebe - rekao je Luka.

- Majo, tvoj dečko da se ponudi nekoj devojci za nešto, da li bi ti poludela? - upitala je Anita.

- Meni bi to bio problem - odgovorila je Maja.

- Ti kao zauzet muškarac, ne treba da daš drugoj ženi pristup. Da sam ja ušla ovde zauzeta, niko ne bi mogao da priđe mom muškarcu. Pričali smo Luka i ja o tome kako je bilo kad je on ušao ovde, a bio je sa Aneli, pa sam želela tvoj stav o tome da čujem - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovu(Aneli) sada kopka sve u vezi mene, ni tamo ni vamo. Ona pokušava da glumi žrttvu - kazala je Maja.

- Ma kakva žrtva ona da bude - kazala je Anita.

- Sad ću nešto da ti kažem, ali moram da ti šapnem - kazala je Maja.

- Aha, dobro. Mene bi bio blam da sam na njenom mestu - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

