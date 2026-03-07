AKTUELNO

Zadruga

NJIH DVOJE SU ISTI: Matora brutalno udarila na Kačavendu i Asmina, Jakšićka otkrila zbog čega je stala na Durdžićevu stranu (VIDEO)

Naredne sagovornice voditelja Dače Virijevića i Milene Kaćavende u emisiji ''Na mestu splačina'' bile su Jovana Tomić Matora i Aleksandra Jakišić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vas dve ste sinoć imale sukob. Prvo ću Matoru pustiti da iskaže svoju stranu priče - rekao je Dača.

- Sad se potvrdilo da su svi koji su branili Kačavendu, sad ih je Asmin popi*ao i spustio loptu. Ovo im je za nauk da treba da stoje iza svojih stavova i svojih razmišljanja. Ja osuđujem to kada se ljudi na taj način mešaju u neke rasprave. Nisam odbranila Kačavendu, meni je ovde jedini rijaliti drug Ivan Marinković. Asmin i Kačavenda su isti. Da li je bitnije da se lažno spusti lopta ili da se osećate kao go*na? - rekla je Matora.

- Ja sam samo rekla da Milena ne treba da plače onda kada nju neko vređa, a ovamo ona učesnicima svašta govori, vređa decu, porodicu...svašta. Samo sam joj poručila da ne mora da vređa i ponižava, a posle kada se to njoj dogodi, onda je ona ranjiva. Nisam čula šta joj je Asmin tada izgovorio, naknadno sam saznala, ali svakako, ona prva koristi razne uvrede da nekoga isrpoziva - kazala je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

