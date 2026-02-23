Mečka Božana, bio je neveran Milici Kemez: Terza nikad žešće oblatio Boru Santanu, pa raskrinkao Viktora: Rade ga kompleksi, prija mu kada mu Aneli dira trbušnjake (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze, voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Terzom u Šiša baru.

- Pukla je tikva između tebe i Bore - rekao je Darko.

- Ja sam njega otpisao kada je najstrašnije vređao i ponašanje mi se nije svidelo. Meni takav drug ne treba, mada ga nisam ni gledao kao druga. On ustao i nešto kao pravda, hoće da odbrani Maju za koju je svašta pričao. da mi je rekao u poverenju, pa da nešto kažem, ali ko su ovi ljudi meni?! Kada je bila svađa prvi put kada je Maja skočila, ona izašla ispred i kao: "nemoj da pričam ja šta mi je pričao". On je jedan smehotres koji spava tokom emisija, koji spava, ne učestvuje, kao bitna mu je žurka i da pravi majmuna od sebe, mečka Božana, kao ustao i priča: "Asmine i Terza, niste drugovi", ko si ti?! Sujetan je i ljubomoran na Filipa, ljubomoran je na sve - rekao je Terza.

- Rekao ti je: "sram te bilo, ti si napravio dete našoj devojci" - rekao je Darko.

- Da, aludirao je na ono iz sedmice, gde je on potvrdio neke stvari koje su dolazile. Ja sam ga čekao, ja sam pričao da ću da ga navučem. Namerno nisam pitao ni njega ni Filipa, Uroš ga je provocirao, isto je vređao Milicu. Naravno, hteo je mene da ponizi...Znam šta mi je pričala Milica o njemu, ima svašta, pa i dok je bio u braku sa Milicom Kemez, odnosi se na neverstva i na sve što je radio. Ne želim da ga trpim više, ulizica, odvratan mi je - rekao je Terza.

- Jedan si zaista od najdirektnijih komentatora, naročito tokom nominacija. Ko god da sedi, ti bez ustezanja kažeš šta misliš, da li bilo lepo ili nije. Ko ti je juče bio težak blam - pitao je Darko.

- Luka, Kačavenda...Nisam ja džabe rekao da on i Asmin nisu nikakvi drugovi. Pažljivo sam slušao da je Luka rekao: "isto bih ponovio za voljenu osobu", znači ne kaje se što je uradio neke stvari za dete i ostalo. Kačavenda koja je rekla Maji da je voli i gotivi, ne podržava za Boginju, ali podržava za Aneli. Pola ljudi je neiskreno, nisu smeli da joj kažu - rekao je Terza.

- Koliko su Sofiju poremetili ljubavni klipovi, budući da ti je prigovorila da si muvao Minu na isti način - pitao je Darko.

- Ja sam takav, spontan i prirodan, nisam ja kompjuter da menjam modove...Tačno se videlo da smo Mina i ja bili ono zezanje, jurnjava. Sve se poremetilo kada je Sofija ušla, mislio sam da ne može ništa da se desi, međutim, đavola. Radilo mi je nešto, sve je tada krenulo. Neprijatno je, sreća pa ne vodi računa o ovim stvarima. Stvarno me čini srećnim, svi su se parovi posvađali, haos, mi smo ostali zajedno - rekao je Terza.

- Šta si uvideo kada je u pitanju veza Viktora i Mine - pitao je Darko.

- Mislim da Viktoru odgovaraju sve ove priče što se tiče Maje i Aneli, imponuje mu. Impulsivan je, kompleksi ga rade, lep je i zgodan, ali ja to mogu na godine da uzmem. Mislim da nije iskren prema Mini...To se već par žurki dešava, Aneli ga pecka, pohvali ga, pipa mu trbušnjake, ali da li je on zreo i koliko će Minu da drži, ne znam, niti me zanima - rekao je Terza.

- Na kakvim temeljima grade vezu Luka i Anita?! Da li je drugačiji u odnosu na ono kakav je bio u vezi sa Aneli - pitao je Darko.

- Glavna tema im je Aneli, kad god prođem čuje se da pričaju o Aneli. Mislim da Anita više upravlja njim, ko si ti?! On to dozvoljava, ono širenje po kući, kao oni su bitni. Praviš dete posle mesec dana s nekim...Kada vidim ovakvo njeno ponašanje ovde, pa druže, šta te čeka?! Ako je svakom tražila da joj dete pravi, pa šta je to?! - rekao je Terza.

- Je l' se Sofija i Kačavenda mire - pitao je Darko.

- Ma gde, one su top. Ona (Kačavenda) je svesna da je kriva, ali neće da kaže. Dača je isto počeo da plače, ona ga je zagrlila. Njima je krivo...Za stolom lakiraju nokte, pričaju sve normalno, ali Sofija ne prilazi prva, sve to oni prvi rade, pa su pokazali - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić