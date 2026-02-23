Njegove fušarske uličarske šale ne podnosim: Kačavendu Miki iz dana u dan sve više izluđuje, otkrila da je prozrela Janjuševu ljubomoru (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nakon odgledanog priloga u kom su prikazane svađe Anđela Rankovića i Anite Stanojlović, voditelj i novinar Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Milenom Kačavendom u Šiša baru o najaktuelnijim temama i odnosima u "Eliti 9".

- Kako je sa Mikijem - pitao je Darko.

- Katastrofa. On je meni takav "slow motion", bol u preponama, nervira me da ne mogu da ti objasnim. Ovo kada te vežu, pratiš navike, sav je nervozan, sve mu smeta...Nisam lagana, ali počevši od toga da skačem na prvi takt muzike, on meni kaže: "volim da se protežem i da odslušam sve tri pesme", oblačim se najbrže u kući i šminkam, on mi kaže: "sve sam tebi predodredio". Sreda ujutru, videla sam da Asmin nešto žustro ulazi u kuću, ja mu kažem: "hajde pet minuta da vidim situaciju", on priča: "meni se spava, tebe samo rijaliti intresuje", pa gde je došao on, na Bahame?! Uopšte mi se ne sviđa, šale te ulične i fušarske ne podnosim. Ja sam ga upozorila da mi se tako ne obraća, jer se ja njemu ne obraćam tako. Zaboravan je, sluđen je, najviše me nervira kada pominju da sam rijaliti paćenik, pa care, ja sam za to praćena, a njega to ne zanima, njemu je to smor - rekla je Kačavenda.

- I danas ste se svađali - rekao je Darko.

- Evo i večeras smo se posvađali...Kaže Miki: "hajmo do Odabranih", Luka pravi pljeskavice, ja mu kažem da mi se ne jedu, Miki stoji 25 sekundi i kao ne zna. Krećemo sa tanjirima, on kaže: "hoćemo da jedemo ovde", mi pođosmo s tanjirima, on kaže: "meni glupo da jedemo u pabu"... - rekla je Milena.

- Da li je Janjuš svojom reakcijom u petak pokazuje da je izgoreo od ljubomore - pitao je Darko.

- Janjuš je izgoreo, počinjem da mislim da se zatreskao. Malo pre mi je Sofija pričala da je pričao da će da zaprosi Vanju, a da ćemo Žana i ja da kitimo svatove...On stalno nešto pecka i čačka, za stolom preko Mikija bi ćaskao, ali kada ustane da me iskomentariše onda nisam normalna. On vadi Samira, kao o pokojnom Titu priča. Ti i ja se znamo kada sabereš, 15 meseci, što mi Asmin ne kaže: "kur*velo"?! Pravio me je budalom, ja sam rekla da sam iskrenija bila od svih ovih mufljuza. Ja sam tako mislila, on me je napravio totalnom budalom. Nisam ga ja prosila pa da se on frapirao, nego sam rekla kako se osećam i kako jeste, pa kada je krenula priča sa Mikijem, krenuo je da ne priča sa Jakšićkom i Aneli, pa prođe i kaže: "nijedna neće sa mnom da razgovara". Neka se uvredio, baš mi je drago - rekla je Kačavenda.

- Da li si se ti to mic po mic, na mufte, pomirila sa Sofijom - pitao je Darko.

- Nismo se nešto ni mirile ni pričale o tome, reč po reč, pokušavala je ona neko određeno vreme, mene je malo to popustilo. Videla sam da joj je krivo, da joj je teško, pričamo, ne mnogo. Ne umem da ti objasnim, nekako, nemam više želudac za prelaženja i za to, neke reči mi zvone u glavi. Tipa ono da je njena podrška šerovala klip, pa se pravila luda dva minuta. Ja sam bila potpuno iskrena, baš sam je gotivila. Ne javljam se, ne pijemo kafu, još uvek mi tu nešto stoji - rekla je Kačavenda.

- Kako komentarišeš to što ljudi pričaju da si bila fejk na nominacijama, da nisi smela Maji ništa da kažeš - pitao je Darko.

- Ona mentolka, neću da komentarišem onog lažnog vođu. Sve što sam rekla iza toga stojim i to mislim. Za Aneli ne može da mi bude žao, ja nisam navela Maju na to, ali joj ne zameram s obzirom da sam propratila situaciju celu. Poenta priče je da ne mogu da žalim Aneli koja se zaletala na mene, izazivala me na fizički kontakt, ne mogu da budem nesrećna...Ovde nemam empatiju, nije ovo Boginja koja ne izaziva fizički kontakt. Nek oni gledaju svoja du*eta šta rade - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić