NE MOGU OČIMA DA JE GLEDAM: Ivan repetirao vređalicu u Sarinom smeru, priznao da uživa pored Vanje, pa slasno osolio po Maji! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Ivan Marinković.

- Da li ti se vraćaju emocije prema Sari, bar malo? - upitao je Darko.

- Ne, ne postoji ni jedan posto šanse da se to dogodi. Najiskrenije, ne mogu očima da je gledam. Ona je devojka poput usporenog filma, ne odgovara mi nikako - kazao je Ivan.

- Šta se dešava sa Vanjom i tobom? - upitao je Darko.

- Zajedno smo. Sa Vanjom mi je sve upotpunjeno. Nije ista energija kao sa Aleksandrom prošle godine, ali možda mi je potrebno da imam neku mirniju devojku. Problem je samo što zbog Sare ne možemo normalno da legnemo, da provodimo vreme zajedno. Vanja mi je priznala da je tužna ovih dana, govori mi stalno da jedva čeka da provodimo više vremena zajedno i nadam se da će sve da bude upravo onako kako treba - rekao je Ivan.

- Kako komentarišeš jučerašnje ''Nominacije''? - upitao je Darko.

- Kačavenda me je iznenadila time što je Maju nominovala. Maja ne shvata da nema iskrenog prijatelja. Anđelo je juče Maju samo hvalio, ništa joj nije zamerio. Kada je pričao o Aneli i nju nominovao, onda je imao da kaže zamerku. Pitanje je ako se sa obe druži, kako onda nema zamerku?! Ona je meni često zamerala neke stvari, ali ne znam kako tom Anđelu ne zameri to što ju je zvao napolju na jahtu, muvao je...je l' to drug radi? Neka se zapita samo - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.