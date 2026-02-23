AKTUELNO

Zadruga

Isto je da li bičao o ĐUBRETU ILI O FILIPU! Asmin brutalno ponizio Đukića, Dača otkrio šta je pričao o Staniji! (VIDEO)

Žestoko!

Robot Toša porazgovarao je sa Minom i Dačom kad im se pridružio Asmin Durdžić i krenuo da se žali na higijenu. Toša ga je upozrio da ne želi sve vreme da priča o đubretu, već o Filipu Đukiću.

- Isto ti je da li pričao o đubretu ili o Filipu - rekao je Asmin.

Nakon toga Dača je krenuo da raskrinkava đukića.

- Znaš šta je rekao danas za Staniju, kaže: Džabe što je na Bahamima, kad nije sa mnom... Kaže džabe joj rođendan kad ga ne slavi sa mnom - rekao je Dača.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

