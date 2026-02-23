AKTUELNO

Zadruga

Svaku crtu tvog lica znam, svaki mladež... Terza izjavio ljubav Sofiji pred svima, a onda otkrio iskreno i realno mišljenje o Anđelu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zanimljiva podela budžeta.

Bora Terzić Terza dao je veliki budžet Sofiji Janićijević, pa joj je izjavio ljubav pred svima.

- Mnogo te volim, svaku crtu tvog lica znam, svaki tvoj mladež, mnogo sam sraćan, žao mi je što ti je porodica ispaštala, što se mene tiče, ja sam tu za tebe i u dobru i u zlu. Žao mi je što se desila ta svađa, ali sad pokazujemo koliko se poštujemo, znam da ti je krivo što si me uvredila i mene i dete, drago mi je što si sa Kosova, i moj otac je odozdo, volim te puno i ne znam šta da ti kažem više - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo mali budžet, možda je to bilo malo prepumpano, da su to bile poruke s*ksualne konotacije dok je Milica nosila moje dete, ne mislim da si ološ i loš čovek - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

