Bićeš kao Mensur ovde! Terza jednim potezom pecnuo Viktora i Minu, pa sklopio primirje sa njima, Milan ponovo progovorio o bivšoj: Morao sam da trpim... (VIDEO)

Opa!

Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dodelio je naredni budžet Mileni Kačavendi.

- Kačavenda tri hiljade, bilo bi suludo posle svađe da ti dam više. S njom sam se svađao na razne načine, ali opet mi spustimo loptu i pričamo. Nikad ne mogu da azboravim što si izmislila da su mi gurali pištolj u usta. Jesmo se ti i ja vređali, ali decu nismo spominjali. Ove sezone nisi ti. Dozvolila si da te povezuju sa Mikije, Janjušem, Anđelom... Ispade da ste ti i Ivan najpovezaniji u kući. Mislim da gajiš emociju prema Janjušu. Video sam da pokazuje ljubomoru. Sa tobom neću više da se svađam jer se uvek pomirim. Milane, tri soma. Razdvojila nas je situacija što se tiče Sofije. Loš si ispao prema meni. Šta te koči da se opustiš i komentarišeš sa 40 godina? Sofija te nije džabe pitala za burmu, mogla je da ti uđe priča. Pametan si ispao, možda bi ti bio na kapiji - rekao je Terza.

- Ja Sofiju poštujem od samog početka. Mi smo se družili, posle smo prestali. Ona je rekla da voli tebe i sebi nikad nisam dozvolio da je uvredim. Što se kuglice tiče prošle su tri nedelje i ja to nikad ne bih uradio. Smatrao sam da je to nebitno i ne bih voleo nikoga da ukanalim. Ja nisam hteo ni Teodoru da pošaljem sa Filipom. Ja sam video da Dudić želi da se malo skloni i ja sam mu pomogao. Što se Dragane tiče, da sam ja rekao nešto oni bi mene tužili. Moji prijatelji znaju kakav sam bio prema njima i šta sam morao da trpim zbog te devojke. Ja ne bih bio sa tri devojke u dugim vezama i želim im svu sreću - rekao je Milan.

- Mina i Viktor tri hiljade. Ja sam njemu porodicu opsovao u sukobu, ali sam se izvinio. Ja nikad nisam spletkario njihovoj vezi. Tebi prija kad te provuku Aneli i Maja. Dečko nije kriv za zadatak. U drugoj sezoni ćeš btii mnogo bolji, bićeš kao Mensur ovde. Ti si mene pljuvala napolju, ali dobro. Ja kad gledam mi kao da smo se igrali i nismo bili iskreni. Ja sam u dubini duše nju voleo, a ti si njega. Mi nismo bili toliko zajedno koliko smo se muvakali. Loše je što smo se vređali i žao mi je zbog toga - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić