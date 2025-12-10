Ponovo na stubu srama: Dačo jednim potezom unakazio Anitu, Filip brže-bolje skočio da je odbrani (VIDEO)

Opa!

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a Dačo Virijević izlistao je goruće teme.

"Luka me guši, nisam srećna sa njim. Sve sa Asminom je iskreno, pa i poljubac"

- Videćemo da li je ovde Stanija ovde ispala grbava - rekao je Dačo.

"Ku*va jedna koju svako može da iz*ebe, muva mog druga"

- Aneli je sve radila kako bi spojila Maju i Filipa, ali to joj nije uspelo. Ovo je Luka rekao nakon što je sipala Filipu piće u usta - rekao je Dačo.

"Mnogo sam te volela, a ti si me povredio"

- Sinoć su se pomirili Sofija i Terza, šta će biti videćemo - rekao je Dačo.

"Ma*š izdajice u hotel gtde ti je i mesto"

- Ovo je rekla Maja Asminu sinoć kada je čula da se Asmin poljubio sa Aneli. Koga Asmin voli, najbolje će nam on reći -rekao je Dačo.

" Anita se ponovo ponižava, drugo ime, stava bez"

- Asmin se izvinio Tamari, ona mu je prešla preko svega. Anita je ponovo pogazila svoju reč, legla je ponovo sa Filipom i dozvolila da bude utoprak devojka - rekao je Dačo.

- To su budalaštine jer smo mi bili zajedno njoć pre - rekao je Filip.

- Nisu budalaštine jer kad ustaneš i kažeš da ne bi bio sa devojkom koja ima dete, a onda legneš sa njom u krevet - počeo je Dačo.

- Meni je ono bilo veče istine. Sve ono što su radili i pričali, sve se okrenulo. Počevši od drugarstva, lizanja, ljubljenja, devojke... Ono sve sinoć je prava istina. Sve ono što su pričali i radili je istina. Sebi sam najpreča i imam mir u vezi. I ćorava koka zrno ubode - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić