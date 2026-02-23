Ovo je nepoštovanje mene! Luka besan kao ris: Žestoko zamerio Aniti gledanje ljubavnog klipa sa Anđelom, ona pokušala da prikrije suze (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje ljubavnih klipova", a voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video gde je prikazana ljubavna priča Anite Stanojlović i Anđela Rankovića.

- Sedam meseci ozbiljnog foliranja. Trebali bi da mi dodele Osakra za svaki nje osmeh i svaki moj osmeh. Mi smo gledali te snimke od fanova i svega. Ja sam sa ovom devojkom bio i bio sam tu za nju, zbog nje i sebe. Tada se ponašala mnogo bolje, nevezano za Luku. Ona ima i sada ljude, pa nek je smire. Nek budem gori od Luke i svakog sledećeg, ali znam da ovo nije bilo lako što smo prošli. Samo mi je krivo što sam došao u situaciju da me vređa i iznosi laži - rekao je Anđelo.

- Ja sam gledala ove klipove. Volela sam ga i to je to. Hvala Bogu pa se to završilo. To su scene dok smo se voleli. Bila sam mirna, ali nisam imala ovoliko prepreka. Ja sam Luki rekla da ću i ja gledati njegov klip. Ovo je bila moja iskrena ljubav od sedam meseci. Mnogo je iskrenije sada jer imamo dosta prepreka - rekla je Anita.

- Prošlost je prošlost. Zamisli da mi napolju pokazuje ovo. Ovo je nepoštovanje mene. Juče mi je rekla da neće gledati klip nje i Anđela, da će izaći - rekao je Luka.

- Nisam ti to rekla! Rekla sam kad se dese klipovi da neću gledati klipove sa Matorom - rekla je Anita.

- Ovo je nepoštovanje mene! - rekao je Luka.

- Da sam otišla bilo bi da nemam emocije - rekla je Anita.

- Ja volim gledati klipove i nemam problem da gledam. Meni je ovo prevazišlo svaku meru što oni rade. Ona je njega malopre uhvatila kako gleda mene u ogledalo, pa joj sad on vraća. ja nju pamtim kao sa ovog klipa sa Anđelom - rekla je Anita.

- Jamu koju su kopali, na kraju su u nju upali. Video sam u Anitinim očima suze - rekao je Uroš.

- Kako možeš da gledaš moj klip, a ne možeš da ja gledam nekoga na bini - skočio je Luka.

Autor: A.Anđić