Puče opet tikva: Matora bez dlake na jeziku sasula brutalnu istinu Luki u lice, njemu pala roletna! (VIDEO)

Žestoko izvređao Matoru!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao Anitu Stanojlović i Luku Vujovića.

- Anita je prva rekla da je Luka najveći folirant i lažov, da sve radi zbog rijalitija, pa šta onda radi sa njim? Ona hoće da ubedi Luku da nije voleo Aneli, a čovek svima okrenuo leđa zbog nje - rekao je Terza.

- Meni je krivo što ja ova dva meseca ne znam šta radim. Kada sam otišao i seo sam sa Majom i Aneli? Nikada, sad ništa ne radim loše - rekao je Luka.

- Ovo što je Tamara sada rekla tebi da preneseš ovde Aniti, automatski je demantovala Anitu za sve što je pričala o Anđelu - rekao je Terza.

- Bilo koji par da mu se pusti klip, mogu da puste kakav hoće klip, a ja znam kakva je moja ljubav. Kome ja da se pravdam? Ako mi puste klip sa mojoj bivšom i ja kažem: ''Tu imaju još neke scene'', onda naravno da ima tu neka sumnja. Ja ne mislim da je to ljubav i da bi ti bio s Aneli, ali u njemu je ostao nek bes ili nešto - rekla je Matora.

- Luka je pobeleo kao krpa kada je čuo da je Anita svakom muškarcu tražila da joj napravi dete - rekao je Milan.

- Ja sam Aniti rekao da je moguće da sam ja bio u gaćama one noći - rekao je Luka.

- Meni je ovo klasična foliraža, večeras sam sabrao misli i mislim da će Luka uništiti Anitu. Kolebam se stalno, ali ako je istina ovo što je Tamara rekla, onda mislim da je time htela da kaže da i ona vidi da je Luka zaj*bant u ovoj vezi. Luka sve radi u kontru sebi i svojoj devojci, a Anđelu sve ide u prilog. Luka i Anita su imali bar neku malu priču da se gledaju, a sad umesto da - rekao je Ivan.

- Matora, ti si ljubomorna što ja imam k*rac i dva jajeta, a ti imaš odsečenu mindžoslavu. Ti se svaki dan javljaš na temu Luka, Anita - rekao je Luka.

- Ti daješ materijala da te komentarišemo - rekla je Ivan.

Autor: N.Panić