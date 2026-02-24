Prcko i Žaklina u novoj akciji: Obavili tajni razgovor u šiframa, pa se dohvatili! (VIDEO)

Sve sluti na pomirenje!
Maja Marinković došla je na krevet kod Marka Janjuševića Janjuša i iskoristila priliku da popriča s njim, a potom su pali i vreli zagrljaji.
- Je l' sam u pravu za ono što sam ti rekla? - upitala je Maja.
- Tako si mi govorila i ranije - rekao je Janjuš.
- Je l' tako ili nije? - upitala je Maja.
- Neću ja tebe zaj*bati - rekao je Janjuš.
- Nismo mi u vezi - rekla je Maja.
- Hoćeš li reći ikada u životu? - upitao je Janjuš.
- Nikada u životu, sve i da se posvađamo - rekla je Maja.
- Ne mogu sad da znam... - rekao je Janjuš.
Autor: N.Panić