Prcko i Žaklina u novoj akciji: Obavili tajni razgovor u šiframa, pa se dohvatili! (VIDEO)

Sve sluti na pomirenje!

Maja Marinković došla je na krevet kod Marka Janjuševića Janjuša i iskoristila priliku da popriča s njim, a potom su pali i vreli zagrljaji.

- Je l' sam u pravu za ono što sam ti rekla? - upitala je Maja.

- Tako si mi govorila i ranije - rekao je Janjuš.

- Je l' tako ili nije? - upitala je Maja.

- Neću ja tebe zaj*bati - rekao je Janjuš.

- Nismo mi u vezi - rekla je Maja.

- Hoćeš li reći ikada u životu? - upitao je Janjuš.

- Nikada u životu, sve i da se posvađamo - rekla je Maja.

- Ne mogu sad da znam... - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić