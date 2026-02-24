Imaš problem u glavi, SUOČI SE S TIM! Teodora se pokajala što je branila Bebicu pred svima: Jesi psihopata! (VIDEO)

Pogazila svoje reči.
Nakon odgledanog ljubavnog klipa Teodore i Bebice, koji je više bio retrospektiva svađa i rasprava nego ljubavi, njih dvoje su nastavili svađu u dnevnoj sobi.
- Imaš problem u glavi, suoči se sa tim. Jutros si mi zamerio što sam oprala zube - navela je Teodora.
- Ne nego zato što sam te čekao da zajedno peremo zube - rekao je Nenad.
- To ne treba da bude predmet svađanja. Sledeći put da kažem da jesi psihopata, jesi bolesnik i bolesno se ponašaš - rekla je ona.
- Nikad se neću ponašati normalno jer te boli k*rac šta ja pričam - rekao je Bebica.
Autor: R.L.