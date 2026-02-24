Sad bih se vratila, SVE ISPOČETKA! Aneli priznala da bi ponovila LJUBAV sa Janjušem, svi sigurni da je to bila NAJJAČA EMOCIJA u Beloj kući! (VIDEO)

Svi su saglasni da je njihova ljubav obeležila mnogo toga.

Naredni video klip koji je pušten danas u emisiji bio je ljubavni klip Janjuša i Aneli, u kojem se čuje kako ona njemu izjavljuje ljubav, i kaže mu da ga je poželela. Osim toga, učesnici su mogli da vide njihovu ljubav na delu, maženje, grljenje i izlive nežnosti i da se uvere u jačinu njihovih emocija.

- Za mene je ovo ljubav, iskreno, vide se emocije. Mislim da su zreli ljudi, nisu kao klinci ušli u taj odnos. Mnogo je iskreniji odnos između Janjuša i Aneli, nego između nje i Luke, iskreniji su mi bili. Nisu nam pokazali na delu, da je bilo tako, bili bi i dan danas zajedno. Njoj je smetalo kad Janjuš i ja imamo komunikaciju - rekla je Maja.

- Meni je teško komentarisati klipove kad vidim ženu koju volim sa drugim čovekom, što ovde nije slučaj. Ja sam podržavao njihovu ljubav, ne znam šta se desilo. Ja nisam muškarac koji se mazi, ona se više mazila sa Janjušem za sedam dana nego sa mnom dve godine. Ovaj mi je klip bezveze, ovde su samo pričali, to mi muškarci pričamo svakoj ženi, jeste bila to iskrena ljubav, njegova ljubav je bila iskrena, a sa njene strane ne znam, rekla mi je da je terala inat meni sa Janjušem - naveo je Asmin.

- Lažeš, to nikad nisam rekla - navela je Aneli.

- Mislim da je on bio iskreniji nego ona - rekao je Asmin.

- Ovo je sam početak njihov i kako je krenulo to njihovo zaljubljivanje, nisu izdržali do kraja. Mislim da je to bilo jače između nju i Janjuša nego između Aneli i Luke. Ovo mi deluje jače - rekao je Anđelo.

- Kad se prisetim koliko sam ga volela, koliko nam je bilo lepo, naravno da je osmeh tu. Bile su to simpatične scene pune ljubavi. Asmin ima preokrete u mišljenju, ne zanima me njegovo mišljenje jer nije normalan čovek. Meni je bilo lepo, sad bih se vratila, sve ispočetka. Meni se izdešavalo šta se izdešavalo, skrenula sam misli, pomogao mi je, zezali smo se, imali smo on ja i Uroš, svašta smo radili, bilo je lepo i to će se pamtiti - rekla je Aneli.

- Ja sam ovo gledala uživo, odnos je bio pravi, mnogo iskreniji sa Janjuševe strane, ona je tražila slamku spasa, ne mogu da verujem u godinu dana da možeš da voliš i da se sa svakim veriš, to može da bude defekt, ali Lukin i njen odnos mi je neuporediv - rekla je Kačavenda.

- Sa 24 godine sam upoznao ženu, sa njom sam bio dok nisam ušao u Zadrugu. Ja i dalje smatram da je Aneli bila tu koja je obeležila mene u tom odnosu, kao i Toma Zdravković, svaka deluje da je najzaljubljenija. U taj period ne samo zbog nje, ne bih hteo da se vratim - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.