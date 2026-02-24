Anita na ivici suza, KAJE SE ZBOG BRAKA sa Matorom! Učesnici je zakucali za samo dno: Ima isti šablon, u vezi je ponosna, kad raskine STIDI SE! (VIDEO)

Ne može da se sabere.

Nakon odgledanog ljubavnog klipa Matore i Anite, učesnici su imali komentare na ovu ljubav.

- Samo sam komentarisala da ona ističe prirodan izgled, a evo videli smo na klipu da nema ni jagodice, ni usta ni prćast nos - rekla je Sofija.

- Rekla sam da klip sa Matorom neću gledati, jer meni nisu puštali klip u sedmici sa Matorom, a sad treba Luki da se ogadim, okej, nemam problem, ali ne gledam, nevezano za Matoru, bilo koja ženska osoba da je bila, to mi nije trebalo. U šta pričamo u odnosu, sve i svašta, ne hvatam se za svaku reč, nije mi to trebalo, rekla sam Luki da se kajem to mi nije trebalo. To mi je najveća životna greška, odvratno mi je da gledam samog sebe - rekla je Anita.

- Ja ne želim da gledam prošlost moje devojke, ne treba da se kaje, ima muškaraca koji će da je prihvate sa njenim prošlošću, ja verujem da je imala emocije, da je bila iskrena, nije imala dobar odnos sa ocem svog deteta, ne treba da se kaje, treba da stoji iza toga, ja tako uvek kažem, sve bih ponovio u životu, možeš da budeš samo bolji čovek - naveo je Luka.

- Lepa svadba, ali odnosi ne baš. Bilo je tu svađa, nisam video nešto lepo u tom odnosu. Matora je bila zagrejanija i iskrenija - rekao je Nerio.

- Ne slažem se sa Anitom, ona ima vezu, ja imam vezu, niti se peckamo, bila je lepa svadba, bilo, prošlo, završilo se, ne treba da se kaje ni da beži od istine. Ja kažem da je lepa svadba, mi nećemo trošiti pare na takve stvari, to je nešto što je bilo pre - rekla je Dragana.

- Gledala sam, nemam problem, meni Anita nije greška, za razliku od prethodne veze, kad sam volela bolelo je, sve je prošlo i to je deo moje prošlosti, ona komentariše da se kaje, sad me više ne pogađa, ne osećam više ni netrpeljivost. Meni je to bila najteža sezona, boli me ta nepravda. Na dan venčanja ona se čuje s nekim. Ona je mene šest meseci jurila, ja nisam htela. Meni je ovo velika pouka a ne greška - rekla je Matora.

- Šta ti ima da pričaš o meni, o tome kako je lepa svadba - bila je besna Anita.

- Prvo je Dragana reklada je lepa svadba, šta je problem, to je moja uspomena, nemam žal, ako se ona kaje, ako njoj nije bilo lepo, ja to nisam radila, nemam problem da kažem, ja sa svojom devojkom o tome pričam - rekla je Matora.

- Luku osuđuju što priča o Aneli, ti otkad sam ja sa Lukom ti non stop komentarišeš, odjednom ti je on loš, odjednom ga komentarišeš negativno - vikala je Anita.

- To nije tačno, Luka i ja smo imali rasprave i pre nego što si ti ušla. Nemam problem, ako je neko nesiguran, to nije moj problem - rekla je Matora.

- Ako je bilo pre dve godine koga boli k*rac. Ja neću nikakvu dodirnu tačku sa tobom - rekla je Anita.

- Ja nemam emocije prema tebi, a Luka je pre mesec dana raskinuo sa Aneli. Je l' ja tebe ne smem da komentarišem? Prvo me pecne, pa ode. Ja sam moju emociju pokazivala, osam meseci nisam bila ni sa kim odnosu, Luka je bio veren i prevaren, Luku bih razumela a oni se samo na moje komentare bune, Anita hoće da kaže da meni smeta Luka, Bože me sačuvaj - rekla je Matora.

- Ima pravo da se ljuti jer se kaje, ali što bi se Matora bunila kad je ona to ostala, bila je srećna sa Anitom - rekla je Aneli.

- Imam pravo da kažem da mi to nije trebalo u životu - zagrmela je Anita.

- Matora može da bude ponosna na Draganu, što se tiče klipa ovo je prelepa svadba, a Anita ima isti šablon, kad je u vezi na sve je ponosna, a kad se rastane kaje se za taj odnos, nema šta da se stidiš, isti šablon za Matoru, za Anđela, a nadamo se da neće biti sledeće godine za Luku - rekao je Asmin.

- Ovde se kajem samo što je žensko-ženski odnos, ne mogu da se pomirim sa tim da sam to uradila, meni nije dobro kad sam sama i mislim šta sam radila - rekla je Anita na ivici suza.

Autor: R.L.