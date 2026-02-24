Haos na sve strane!
Učesnici Elite imali su priliku da pogledaju ljubavni klip Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković. Voditeljka Ana Radulović dala je reč Maji nakon završenog klipa.
- Ovo je po mom mišljenju najlepši klip. Imali smo mi brojne turbulencije, ali kad se sve to sabere, posle nekoliko godina, imamo sjajan odnos - kazala je Maja.
- Želiš da kažeš da je vaš klip jači od njegovog sa Aneli? - upitala je Ana.
- Od svačijeg je lepši i jači - kazala je Maja.
- Majo, ti si kraljica rijalitija, al u ku*cu. Evo, pogledajte Majin klip, kakve su reči. Ti si ćerka monstrum, imaš tatu monstruma - kazao je Asmin.
- Svinjo jedna debela, tvoj tata je monstrum - dodala je Maja.
- Bez šminke si kao mumija - kazao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.