AKTUELNO

Zadruga

TI SI ĆERKA MONSTRUM, IMAŠ TATU MONSTRUMA: Asmin doživeo POMRAČENJE nakon što je Maja vinula u nebesa svoj ljubavni klip sa Janjušem, pa osetio njen gnev: SVINJO JEDNA DEBELA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Učesnici Elite imali su priliku da pogledaju ljubavni klip Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković. Voditeljka Ana Radulović dala je reč Maji nakon završenog klipa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je po mom mišljenju najlepši klip. Imali smo mi brojne turbulencije, ali kad se sve to sabere, posle nekoliko godina, imamo sjajan odnos - kazala je Maja.

- Želiš da kažeš da je vaš klip jači od njegovog sa Aneli? - upitala je Ana.

- Od svačijeg je lepši i jači - kazala je Maja.

- Majo, ti si kraljica rijalitija, al u ku*cu. Evo, pogledajte Majin klip, kakve su reči. Ti si ćerka monstrum, imaš tatu monstruma - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svinjo jedna debela, tvoj tata je monstrum - dodala je Maja.

- Bez šminke si kao mumija - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

'EVO POSLAĆU TI OGNJENA' Sneža doživela emotivni BRODOLOM nakon svađe sa Elenom - Peca potrčao da joj obriše SUZE, pa doživeo napad LJUBOMORE (VIDEO)

Zadruga

Ore se zidovi Bele kuće! Anastasija urliče iz pete na Boru, Santana ne prestaje da niže uvrede: Kutnjaci ti izrasli, bundevo debela! (VIDEO)

Domaći

TI SI GORA OD SVIH! Anita očajnički želi da bude Filipova KOMBINACIJA, Maja i Janjuš je zajedničkim snagama demolirali (VIDEO)

Zadruga

F*kso raspala, j*bem ti sve što imaš: Nerio doživeo pomračenje zbog Todićke i brutalno je izvređao! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Bora i Matora iskopali najbizarnije uvrede, pa krenuli sa repetiranjem! Učesnici u šoku zbog onoga što čuju! (VIDEO)

Domaći

Raskrinkano Filipovo MUVANJE sa Aneli, Maja doživela pomračenje! Otkriveno sve o Anitnoj navodnoj aferi sa Reljom Popovićem, Teodora BRUTALNO PSOVALA