TI SI ĆERKA MONSTRUM, IMAŠ TATU MONSTRUMA: Asmin doživeo POMRAČENJE nakon što je Maja vinula u nebesa svoj ljubavni klip sa Janjušem, pa osetio njen gnev: SVINJO JEDNA DEBELA! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Učesnici Elite imali su priliku da pogledaju ljubavni klip Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković. Voditeljka Ana Radulović dala je reč Maji nakon završenog klipa.

- Ovo je po mom mišljenju najlepši klip. Imali smo mi brojne turbulencije, ali kad se sve to sabere, posle nekoliko godina, imamo sjajan odnos - kazala je Maja.

- Želiš da kažeš da je vaš klip jači od njegovog sa Aneli? - upitala je Ana.

- Od svačijeg je lepši i jači - kazala je Maja.

- Majo, ti si kraljica rijalitija, al u ku*cu. Evo, pogledajte Majin klip, kakve su reči. Ti si ćerka monstrum, imaš tatu monstruma - kazao je Asmin.

- Svinjo jedna debela, tvoj tata je monstrum - dodala je Maja.

- Bez šminke si kao mumija - kazao je Asmin.

