F*kso raspala, j*bem ti sve što imaš: Nerio doživeo pomračenje zbog Todićke i brutalno je izvređao! (VIDEO)

Haos!

Sandra Todić dobacila je Hani Duvnjak u pušionici koja je plakala zbog Bore Santane, zbog čega je Nerio Ružanji pobesneo i kao oparen skočio da brani svoju lepšu polovinu.

- Dira me Bora - rekla je Hana.

- Ko te dira bre? - upitala je Sandra.

- Mrš - rekla je Hana.

- Sve k*rve ovde u rijalitiju - rekla je Sandra.

- F*kso raspala, j*bem ti sve što imaš - rekao je Nerio.

- Mrš klošaru raspali, j*bem ti sve - rekla je Sandra.

- K*rvetino raspala, beži - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić