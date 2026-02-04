F*kso raspala, j*bem ti sve što imaš: Nerio doživeo pomračenje zbog Todićke i brutalno je izvređao! (VIDEO)

Haos!
Sandra Todić dobacila je Hani Duvnjak u pušionici koja je plakala zbog Bore Santane, zbog čega je Nerio Ružanji pobesneo i kao oparen skočio da brani svoju lepšu polovinu.
- Dira me Bora - rekla je Hana.
- Ko te dira bre? - upitala je Sandra.
- Mrš - rekla je Hana.
- Sve k*rve ovde u rijalitiju - rekla je Sandra.
- F*kso raspala, j*bem ti sve što imaš - rekao je Nerio.
- Mrš klošaru raspali, j*bem ti sve - rekla je Sandra.
- K*rvetino raspala, beži - rekao je Nerio.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić