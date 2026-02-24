UVIJANJU U CELOFAN NIKAD KRAJA! Teodora odbija da prizna da joj je Bebičina izolacija legla kao kec na deset kako bi uživala pored Filipa! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas igraju Igru istine. Milena Kačavenda prva je dobila reč kako bi postavila pitanje.

- Rekla si da si se odmorila dobro tokom nedelje za nama, obrazloži kako? - upitala je Milena.

- Mislila sam da sam se u nedelju naspavala, nisam mislila na celu nedelju. Što se toga tiče, tako je. Mislim da se nisam svađala sa Bebicom, jer smo poslednjih dana zbog zadatka imali žestoke rasprave. Sad kad je kraj zadatka, mislim i nadam se da će se sve smiriti. Miki, kako gledaš na odnos Milene i Janjuša? - kazala je Teodora.

- Mislim da bi Milena bila pre sa Janjušem, nego sa on, da je on rezervisan po tom pitanj - kazao je Miki.

- Ja nisam ni tebe, ni Janjuša pecala. Ne zanima me to, moram da stanem na put tvojim komentarima Miki. Ja sam neko ko je vrlo svestan i znam šta radim, ali me Janjuš, kao ni ti ne zanimate - kazala je Milena.

Autor: S.Z.