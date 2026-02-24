AKTUELNO

Zadruga

UVIJANJU U CELOFAN NIKAD KRAJA! Teodora odbija da prizna da joj je Bebičina izolacija legla kao kec na deset kako bi uživala pored Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici Elite danas igraju Igru istine. Milena Kačavenda prva je dobila reč kako bi postavila pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da si se odmorila dobro tokom nedelje za nama, obrazloži kako? - upitala je Milena.

- Mislila sam da sam se u nedelju naspavala, nisam mislila na celu nedelju. Što se toga tiče, tako je. Mislim da se nisam svađala sa Bebicom, jer smo poslednjih dana zbog zadatka imali žestoke rasprave. Sad kad je kraj zadatka, mislim i nadam se da će se sve smiriti. Miki, kako gledaš na odnos Milene i Janjuša? - kazala je Teodora.

- Mislim da bi Milena bila pre sa Janjušem, nego sa on, da je on rezervisan po tom pitanj - kazao je Miki.

- Ja nisam ni tebe, ni Janjuša pecala. Ne zanima me to, moram da stanem na put tvojim komentarima Miki. Ja sam neko ko je vrlo svestan i znam šta radim, ali me Janjuš, kao ni ti ne zanimate - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Početak naučne fantastike: Ena priznala da su Pejine teorije zavere ništa naspram njenih: Došla sam mu kao kec na deset... (VIDEO)

Zadruga

Haos! Uroš prozvao Maju da se ponižava, tera Filipa da prizna vezu (VIDEO)

Zadruga

SVAĐA JOJ JE PARAVAN?! Teodora ne može da sakrije sujetu zbog zbližavanja Maje i Filipa, pa iskalila bes na Macanoviću?! (VIDEO)

Zadruga

Ušuškali se kao nekad u izolaciji: Bebici bi srce stalo kad bi video kako su Teodora i Filipa zaspali! (VIDEO)

Zadruga

Bacila se u akciju: Aneli na sve načine pokušava da se dokopa Filipa, on ni ime ne može da joj ubode! (VIDEO)

Zadruga

Kao da nikad nije bila preljubnica! Fanovi obradovali Teoodoru i Bebicu za mesečnicu, oprostili joj svaku izdaju! (VIDEO)