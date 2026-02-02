AKTUELNO

Zadruga

Kao da nikad nije bila preljubnica! Fanovi obradovali Teoodoru i Bebicu za mesečnicu, oprostili joj svaku izdaju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić danas proslavljaju 27. mesečnicu njihove veze, te su im fanovi poslali mnogo poklona koji su im sada stigli u Belu kuću.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su odmah dotračali i sa oduševljenjem ostvarali kutije. U kutijama su se nalazile razne stvari, od energetskih pića do sportskih patika.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, u novembru je Bebica priredio iznenađenje Teodori na Rajskom ostvru, te ju je i verio. Samo nekoliko dana nakon veridbe Teodora je ostavila Bebicu jer su simpatije prema Filipu Đukiću bile mnogo jače.

Foto: TV Pink Printscreen

Bebica se svim silama trudo da vrati svoju verenicu u čemu je i uspeo, te su nakon nekolkiko vremena ponovo ozvaničili svoju vezu. Danas su im stigli pokloni od fanova koji uopšte nisu ni na jedan način prebacili Teodori preljubu koju je načinila.

Autor: A.Anđić

