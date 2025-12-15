Zaboravila da je bila preljubnica: Sofija ne prestaje da testira Terzu, ne može da mu oprosti izdaju (VIDEO)

Dačo Virijević i Sofija Janićijević porazgovarali su situaciji između Sofije, Mine i Terze.

- Sanjao sam pre medec dana da imamo neku svadbu. Ja sma hteo da nađem dete na svadbi,a nisam mogao - rekao je Dača.

- Ja i sa tobom spajam ovako spojeno. Sve si mi ti ledena kraljica. Baš si se setila Lee i Lava kad si plakala - rekao je Dačo.

- Proradile su mi emocije. Ja sma rekla šta ja tražim - rekla je Sofija.

- Neće to dugo trajati - rekao je Dačo.

- Imamo prepreke. Ja sam prošle godine bila sebična, povredila sam moju pororidcu - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić