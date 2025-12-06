Ma ko ovu dramu režira?! Bebica priznao da će da zamoli Teodoru da mu oprosti što ga je PREVARILA, šok (VIDEO)

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Teodorom Delić.

- Zbog čega Teodora opet sa tobom igra toplo-hladno - pitao je Darko.

- Ne spavamo zajedno, ne mislim da igra toplo-hladno, vrlo je jasno naše druženje. Sedimo tamo jer ne možemo da gledamo ove ljude - rekao je Bebica.

- To pričaj u svoje ime, ja nisam rekla da ne mogu da gledam ove ljude - dobacila je Teodora.

- Posvađali smo se iz gluposti, jer je mene tada prebacilo. Ništa nije bilo strašno, bilo je bezveze, samo nisam spavao, bio sam nervozan, ništa drugo - rekao je Bebica.

- Da li je realno da dozvoljavaš da te Teodora onako ponižava kao roba, da te tera da čučiš i da klečiš pred njom i da je teraš za oproštaj i da ti je to smešno - pitao je Darko.

- To je bila sprdnja. Ja smatram da ona nije htela da me ponizi, ona je takva kada se tako iznervira. Zamoliću je (smeh) - rekao je Bebica.

- U kom pravcu ide vaš odnos - pitao je Darko.

- Sve čujete i sve vidite. Ide u pravcu da nam je ovako dobro i da nam odgovara, nastavićemo da se družimo - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić