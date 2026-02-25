Podsetila ga na bivšu! Janjuš pronašao idealnu devojku za sebe, pronašao način kako da dođe do njenog srca! (VIDEO)

Robot Toša došao je da poseti takmičare tokom večerašnje žurke, te je prvo došao kod svog najboljeg druga Marka Janjuševića Janjuša.

- Ti si jedini kog poštujem i koji mi znači u životu. Čuo sam da me poštuješ i da me dozivaš. Koliko te volim majku ti j*bem, j*bem mater onom ko ti izmislio koliko te volim. Ti si mi jedina svetla tačka ovde, samo tebe volim - rekao je Janjuš.

- Kako da me ne voliš kad sam ovako mali i sladak? - upitao je Toša.

- Istina, obožavam te. Ti si moj brat i moja institucija. Noćas sam u haosu i nisam stigao da kupim hranu, ali da ti kažem da ovo svet nije video. Kakva je situacija brate moja? Nisam stigao ni hranu na kupim, izgubio sam devet hiljada. Da sam znao da će pasti en bih igrao. Sve mi se rugaju one dve kako ti i ja nemamo para - rekao je Janjuš.

- Hoćeš napraviti dobru salatu od love ako ti budem dao pošto nemaš šta da jedeš? Koliko? - pitao je Toša.

- Hoću malo viskija za večeras. Organizovaću ti i odelo 12. marta. Ne možemo ispod deset da krenemo da igramo. Gde ćemo mi u Monako bez 100 hiljada? Moramo imati bar 100 evra ovde. Sve što zaradimo ulažemo u nekretnine, ako zaradim! - rekao je Janjuš.

- Au, niko nas neće ostaviti na miru - rekao je Toša.

- Donesi ti tvom bratu 100 evra i ovu flašicu viskija da se provedem. Sve što dobijem ja ti vraćam, života mi tvog. Ono što smo za mašinu radili nikad ne bih otkrio - rekao je Janjuš.

- Čekaj da organizujem - rekao je Toša.

- Koga voliš najviše u kući? - pitao je Janjuš.

- Valjda smo ti i ja tandem - rekao je Toša.

- Večeras muvam Vanju Živić. Daj mi i dva piva za nju. Dragana ti je slična Vanji samo je malo prirodnija. Vanja spava otvorenih očiju, zategao je doktor - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić