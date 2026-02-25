Posle mene bi zaboravila sve muškarce: Alibaba uporniji nego ikad da zavede Maju, ona glumi da je hladna! (VIDEO)

Haos!
Maja Marinković sve vreme je provocirala Asmina Durdžića u pušionici, a onda joj je u on u jednom momentu i odgovorio zbog čega se ona napravila totalno luda.
- Ti kad bi bila sa mnom jednom, onda bi zaboravila sve muškarce - rekao je Alibaba.
- Ja s tobom? Ti si trajno osuđen na propust - rekla je Maja.
- Trebaš da kažeš da imaš emociju prema meni i da budeš normalna - rekao je Alibaba.
- Čoveče, ti me ne interesuješ u tri života. Ne želim komunikaciju s tobom - rekla je Maja.
- Ti sa mnom želiš sve - rekao je Alibaba.
- Nikad ništa - rekla je Maja.
- Odj*bi mi s očiju - rekao je Alibaba.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić