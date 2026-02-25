AKTUELNO

Zadruga

Posle mene bi zaboravila sve muškarce: Alibaba uporniji nego ikad da zavede Maju, ona glumi da je hladna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Maja Marinković sve vreme je provocirala Asmina Durdžića u pušionici, a onda joj je u on u jednom momentu i odgovorio zbog čega se ona napravila totalno luda.

- Ti kad bi bila sa mnom jednom, onda bi zaboravila sve muškarce - rekao je Alibaba.

- Ja s tobom? Ti si trajno osuđen na propust - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trebaš da kažeš da imaš emociju prema meni i da budeš normalna - rekao je Alibaba.

- Čoveče, ti me ne interesuješ u tri života. Ne želim komunikaciju s tobom - rekla je Maja.

- Ti sa mnom želiš sve - rekao je Alibaba.

- Nikad ništa - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odj*bi mi s očiju - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

