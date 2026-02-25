AKTUELNO

Zadruga

Od najveće ljubavi do najžešće svađe za devet minuta! Mina besna kao ris, ne može da podnese Viktorovo alkoholisanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Mina Vrbaški i Viktor Gagić otišli su sa žurke kako bi večerali na miru, međutim, uspeli su u rekordnom roku da se posvađaju.

- Ušli smo 13. drugog, prvog, kojeg? - pitao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Totalni hit: Nerio se olešio od alkohola, tetka Aneli i Janjuš pokušavaju da ga ožive! (VIDEO)

- Septembar! - rekla je Mina.

- Dobro! 13.9. smo bili u studiju i ja sam bio jako umoran. Ja sam pričao sa Urošem i onda sam pričao sa tobom, a ti si ovako pružila ruku i onda smo završili sve. Ja sam bio u gaćama i ti si gledala ovamo, gledala si me u gaćama - pričao je Viktor.

- Gde si stao? - pitala je Mina.

- Kod vina - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Koga ti voliš? Janjušu sve više popuštaju kočnice, Aneli mu tera inat kao nikad! (VIDEO)

- Ti se sad sprdaš! - rekla je Mina.

- Početak, pola viskija meni, pola viskija tebi. To je bilo sad - rekao je Viktor.

- Možeš da se vratiš na početak? Pijan si, prebacićeš! - rekla je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

