AKTUELNO

Zadruga

Novo poniženje Sare Stojanović: Ponovo moli za mrvu ljubavi i pažnje! Ivan dobio amneziju na poljubac sa njom, od ovoga ne može gore! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom se Sara Stojanović raduje zbog pomirenja sa Ivanom Marinkovićem.

- Prijalo mi je kad smo se poljubili. Ako on pije, ja ne pijem. On je od mene tražio samo da budem iskrena i ja ne bih bila ponižena. Ja sam pogrešila u našem odnosu, nije on. On je jedan gospodin prema meni. Kajem se što nisam ostala sa njim i zbog odnosa sa Saletom. Njemu je sve oprošteno! Za Novu godinu mu kaže da čuva trešnjicu privezak i rekao mi je da bi mi nešto rekao, ali bih pogrešno razumela. Sad sam ga za žurku pitala da li me voli i on je kao iz topa rekao: "Da" - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

MAMI ŠALJI PORUKE KAD TI SE... Kačavenda zapretila Anđelu razotkrivanjem svih detalja, Bebica brže-bolje zaštito druga: TI SI PO*NO BAKA! (VIDEO)

- Ja se ne sećam! Šalim se, ja se sećam svega. Nakon svega što je uradila ja sa njom ne bih bio u životu. Sutra bi ovako i rekla za Saleta jer devojka nije bila normalna. Ja ne znam šta se ovde desilo i kako se desilo - rekao je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Poniženje za poniženjem: Jovana uhodi Janjuša po kući, ne prestaje da moli za mrvu pažnje (VIDEO)

Zadruga

AKO SAM TRUDNA RODIĆU MU DETE! Sara Stojanović dotakla dno, moli Saleta za mrvu ljubavi, on je isponižavao za sva vremena (VIDEO)

Zadruga

Šok! Ivan ne može da veruje, dobio do Sare odgovor koji nije očekivao, učesnici na nogama (VIDEO)

Zadruga

Posle ovoga nema nazad: Drug Saleta Luksa pokušao da nasanka i ponizi Saru Stojanović, pa dobio žestoko hlađenje (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Takmičenje oko Sare Stojanović: Ivan oduševljen jer vodi za jedan poen protiv Anđela! (VIDEO)

Zadruga

NOVO PONIŽENJE ZA LUKU VUJOVIĆA! Progutao nadimke koje mu je dodelila Aneli, ona ga sada oduvala za poljubac: Pa valjda... (VIDEO)