Novo poniženje Sare Stojanović: Ponovo moli za mrvu ljubavi i pažnje! Ivan dobio amneziju na poljubac sa njom, od ovoga ne može gore! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom se Sara Stojanović raduje zbog pomirenja sa Ivanom Marinkovićem.

- Prijalo mi je kad smo se poljubili. Ako on pije, ja ne pijem. On je od mene tražio samo da budem iskrena i ja ne bih bila ponižena. Ja sam pogrešila u našem odnosu, nije on. On je jedan gospodin prema meni. Kajem se što nisam ostala sa njim i zbog odnosa sa Saletom. Njemu je sve oprošteno! Za Novu godinu mu kaže da čuva trešnjicu privezak i rekao mi je da bi mi nešto rekao, ali bih pogrešno razumela. Sad sam ga za žurku pitala da li me voli i on je kao iz topa rekao: "Da" - rekla je Sara.

- Ja se ne sećam! Šalim se, ja se sećam svega. Nakon svega što je uradila ja sa njom ne bih bio u životu. Sutra bi ovako i rekla za Saleta jer devojka nije bila normalna. Ja ne znam šta se ovde desilo i kako se desilo - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić