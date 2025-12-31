AKTUELNO

Zadruga

Posle ovoga nema nazad: Drug Saleta Luksa pokušao da nasanka i ponizi Saru Stojanović, pa dobio žestoko hlađenje (VIDEO)

Au!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredni koja je ugledao svoju podršku bio je Sale Luks.

- Sve je super, svi te vole, samo ti ljubavi fali! Svi su dobro, ima li nešto za mene ovde? Guraš i grebeš sve. Sale mi je odličan. Malo je preterao. Svašta se prođe u braku, ali ti ćeš i to da opreguraš, da te ženimo. Sara je za njega, voleo bih da je upoznam - rekao je Saletov drug.

Između ljubavi i mržnje linija je tanka: Miljana podivljala zbog Zolinog pozdrava, odmah sela Janjušu u krilo! Marko se emotivnim rečima obratio porod

DALI MU PODRŠKU: Anđelo procvetao kada je video prijatelje (VIDEO)

- Što ih ložiš? - pitao je Sale.

- Sve za tebe brate! Što neće Sara da dođe? - pitao je Saletov drug.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

