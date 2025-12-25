AKTUELNO

Zadruga

Posle ovih reči nema nazad: Sofija zadala Terzi poslednji udarac, trajno ga odjavila pred svima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Terzu.

Da li ste sad u vezi?

- Nismo u vezi. Sinoć smo imali raspravu i nismo u vezi. Ima pravo da zameri neke stvari koje joj smetaju - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne želim da promeni ništa. Želim da bude prirodan. Ima dovoljno godina da shvati šta mi smeta. Dva puta sam mu zamerila istu stvar. Nemamo o čemu da pričamo - rekla je Sofija.

- Tako će i biti.

Aneli, da li si videla Anitinu facu kad je stigla torta za tebe i Anđela?

- Nisam videla, nisu bili tu. Nebitni su i njihove face me ne interesuju - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Oni ne bi ušli u vezu da Sofija nije ušla: Miljana pred svima unakazila ljubav Mine i Viktora, ne štedi reči (VIDEO)

Domaći

Nikad brutalniji sukob Kačavende i Anđela: Iz petnih žila urliču jedno na drugo, posle ovih reči nema nazad! (VIDEO)

Zadruga

Ne podnosi izdajnike: Filip unakazio Luku pred svima, razvezao jezik kao nikad (VIDEO)

Zadruga

Sofija joj je rak rana! Mina priziva bivšeg momka, pronašla način da se osveti Terzi: Ovaj susret bi promenio sve (VIDEO)

Domaći

OVO NIJE OČEKIVALA: Sofija u šoku jer se Milan DISTANCIRAO od nje zbog Terze i njegovih reči (VIDEO)

Zadruga

Udružile se preljubnice: Sofija pred svima odjavila Terzu, Teodora joj dala vetar u leđa i dolila ulje na vatru (VIDEO)