Posle ovih reči nema nazad: Sofija zadala Terzi poslednji udarac, trajno ga odjavila pred svima (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Terzu.

Da li ste sad u vezi?

- Nismo u vezi. Sinoć smo imali raspravu i nismo u vezi. Ima pravo da zameri neke stvari koje joj smetaju - rekao je Terza.

- Ne želim da promeni ništa. Želim da bude prirodan. Ima dovoljno godina da shvati šta mi smeta. Dva puta sam mu zamerila istu stvar. Nemamo o čemu da pričamo - rekla je Sofija.

- Tako će i biti.

Aneli, da li si videla Anitinu facu kad je stigla torta za tebe i Anđela?

- Nisam videla, nisu bili tu. Nebitni su i njihove face me ne interesuju - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić