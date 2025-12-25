Posle ovih reči nema nazad: Sofija zadala Terzi poslednji udarac, trajno ga odjavila pred svima (VIDEO)

Au!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Terzu.
Da li ste sad u vezi?
- Nismo u vezi. Sinoć smo imali raspravu i nismo u vezi. Ima pravo da zameri neke stvari koje joj smetaju - rekao je Terza.
- Ne želim da promeni ništa. Želim da bude prirodan. Ima dovoljno godina da shvati šta mi smeta. Dva puta sam mu zamerila istu stvar. Nemamo o čemu da pričamo - rekla je Sofija.
- Tako će i biti.
Aneli, da li si videla Anitinu facu kad je stigla torta za tebe i Anđela?
- Nisam videla, nisu bili tu. Nebitni su i njihove face me ne interesuju - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić