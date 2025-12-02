Sofija joj je rak rana! Mina priziva bivšeg momka, pronašla način da se osveti Terzi: Ovaj susret bi promenio sve (VIDEO)

U toku je "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao odnos Mine i Terze koji je trenutno narušen zbog Sofije.

- Ona je prema meni pogrešila, a ne ja prema njoj. Ona meni nikad nije dala povod za sviđanje. Mina sve komentariše što njemu smeta. Ovi momci polete utorkom, ona sa njima - rekao je Asmin.

- Neću da slušam - rekla je Mina,

- Ja znam da nju Terza voli, ali ovako bih se i ja ponašao. Sofija nameće sebe u priču da bude da je on ljubomoran - rekao je Asmin.

- Nikad nisam rekla da on ima emocije. Rekla sam ako ima žal za tim nečim - rekla je Mina,

- Mnogo je bio bolji odnos Terze i Sofije nego njega i Mine. On je zbog Sofije bio spreman da se posvađa sa svima i sve da obriše - rekao je Dačo.

- To je istina, i posvađao se - rekla je Sofija.

- Neću više da trčim oko nje. Mi završimo emisiju i oni trče u radio da bi pričali, zato im se društvo i raspalo - rekao ej Terza.

- Uvedite mi nekom bivšeg momka da vidi kako se uskače u priču. Uvedite mi Mensura - rekla je Mina.

- Nisam ja Luka da bežim od bivše devojke! Ne možeš ti u vezi da budeš muško, ja nosim ja*a! Ako nemam emocije ima da pričam sa kim hoću - rekao je Terza.

- Znaš da Sofija spletkari i normalno da će da joj smeta - rekao je Luka.

- Ne trebaš da je komentarišeš - rekla je Anita.

- Treba, zanima me - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić