AKTUELNO

Zadruga

Sofija joj je rak rana! Mina priziva bivšeg momka, pronašla način da se osveti Terzi: Ovaj susret bi promenio sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao odnos Mine i Terze koji je trenutno narušen zbog Sofije.

- Ona je prema meni pogrešila, a ne ja prema njoj. Ona meni nikad nije dala povod za sviđanje. Mina sve komentariše što njemu smeta. Ovi momci polete utorkom, ona sa njima - rekao je Asmin.

- Neću da slušam - rekla je Mina,

- Ja znam da nju Terza voli, ali ovako bih se i ja ponašao. Sofija nameće sebe u priču da bude da je on ljubomoran - rekao je Asmin.

- Nikad nisam rekla da on ima emocije. Rekla sam ako ima žal za tim nečim - rekla je Mina,

pročitajte još

Bila mu je pokretač da se zavrti sada ova priča: Zorica uočila nelogičnosti u Milanovoj priči, Mina ga dokrajčila (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo je bio bolji odnos Terze i Sofije nego njega i Mine. On je zbog Sofije bio spreman da se posvađa sa svima i sve da obriše - rekao je Dačo.

- To je istina, i posvađao se - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću više da trčim oko nje. Mi završimo emisiju i oni trče u radio da bi pričali, zato im se društvo i raspalo - rekao ej Terza.

- Uvedite mi nekom bivšeg momka da vidi kako se uskače u priču. Uvedite mi Mensura - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

PONOVO NA DNU: Terza obrisao patos Sofijom, dokazao da je pikirala Milana zbog priče! Milan uleteo u crveno, pa progovorio: Sama je zakazala abortus..

- Nisam ja Luka da bežim od bivše devojke! Ne možeš ti u vezi da budeš muško, ja nosim ja*a! Ako nemam emocije ima da pričam sa kim hoću - rekao je Terza.

- Znaš da Sofija spletkari i normalno da će da joj smeta - rekao je Luka.

- Ne trebaš da je komentarišeš - rekla je Anita.

- Treba, zanima me - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da se suzdrži! Mina dala Terzi piće, on odmah uradio OVO (VIDEO)

Zadruga

PONOVO NA RATNOJ NOZI! Uroš ubeđen da se Sofija približila Milanu kako bi napakostila Kariću, tenzija samo raste (VIDEO)

Zadruga

Otvoreno udruženje Anelinih bivših! Ona pustila Luku niz vodu, Stanić ih urnisao, Sofija izazvala muk: Mnogi kad bi znali sve, sve bi im bilo jasno (V

Zadruga

Bacio sve karte na sto! Filip priznao da nije želeo da poljubi Teodoru, ona pronašla opravdanje za poniženje koje je doživela (VIDEO)

Zadruga

Sara se guši u suzama zbog Luksovih provokacija, Mina dala sve od sebe da je smiri (VIDEO)

Zadruga

OSTAO U ŠOKU: Asmin otkrio Terzi zbog čega Mina ne jede sa njima, on odmah vratio hranu (VIDEO)