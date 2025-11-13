Otvoreno udruženje Anelinih bivših! Ona pustila Luku niz vodu, Stanić ih urnisao, Sofija izazvala muk: Mnogi kad bi znali sve, sve bi im bilo jasno (VIDEO)

Au, kakav šok!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Marku Janjuševiću Janjušu.

- U subotu ste se ti i Aneli stalno gledali i smejali ste se, kada je Luka pitao Aneli kome se smeje, ona je rekla: "tebi". Zašto se boji priznati emocije - glasilo je pitanje.

- Ne znam da li ima emocije ili nema. Ja nemam problem da komuniciram normalno, Luka je provalio da je dolazila tu par puta i da je pričala o Vesni i neke stvari je spominjala. Posle toga je otišla i vratila se i tada je nastala svađa, video sam da se svađaju oko toga - rekao je Janjuš.

- Ona je napravila problem kada sam komentarisao Anitu, ja sam joj rekao da joj ništa ne zameram. Ako hoću razlog za svađu, mogao sam odmah da je napadnem - rekao je Luka.

- Ja dobro znam šta Janjuš radi i koji su njegovi ciljevi, ako mogu samo da me gledaoci čuju, pošto se bivši udružuju. Da, u momentu kada smo se svađali, Janjuš mi se smejao i pokazivao prstom - rekla je Aneli.

- E, pa sada ću ti reći Luka još iskrenije. Ja sam rekao da ne verujem da ima emocije, a ja sam posmatrao jer sam video da se prepirete. I ja gledam ovako, ti se svađaš, ona gleda ovamo i umire ti od smeha. Jeste, naravno da jeste - rekao je Janjuš.

- Pričaju da mi se sviđa Maja, kako je ušla Anita, odjednom nema priče o Maji, samo Anita kao - rekao je Luka.

- Ja nisam videla da on gleda Anitu nijednom, ja sam spomenula kada sam videla da prave spletke - rekla je Aneli.

- Ona ovde, što sa tobom na primer, meni to ne smeta stvarno, majke mi, ali mi smeta kada mi prebaci nešto. Ja smem da pričam s kim ona priča, a s kim sam ja loš, ona sme da priča - rekao je Vujović.

- Aneli stalno govori meni da idem kod Janjuša, Janjuš me stiska za ruku i govori da idem kod mame. Ti Luka vidiš šta Aneli radi sa Janjušem, ti nemaš reakciju, meni je to presmešno. Evidentno je da Aneli nije ravnodušna prema Janjušu, ljubomoriše Janjušu na Kačavendu, meni to nije normalno. Mene je slala da idem da provociram Kačavendu za prst, evidentno je da bi se na keca pomirila sa Janjušem, možda bi je Janjuš ponizio, a drugo, nije ni normalno posle abortusa - rekao je Uroš.

- Dok sam bila u spoljnom svetu, primetila sam sa njene strane poglede, pokušava da napravi od Luke majmuna, to joj uspeva, nažalost. Takva je i prema Asminu, nije Janjuš jedini, pokušala je i sa Anđelom. Želi da se vrte teme oko nje. Aneli kao osoba nema perspektivu, a tek njihov odnos. Njih dvoje se ne vole, to se vidi, oni su nesrećni. Ako ih ne podigneš da postaviš pitanje, gorela bi kuća do jutra - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić