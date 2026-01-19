Da smo napolju ta osoba ne bi bila spomenuta: Anita besna kao ris na Luku, Aneli im bez ijedne reči pomrsila sve konce (VIDEO)

Au!

Nakon razgovora sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru, Luka Vujović je došao kod svoje devojke Anite Stanojlović kako bi joj preneo detalje razgovora.

- Moramo da shvatimo da nešto ne može da se izbegne. Moja tema koja je bila dugo ovde ne može da se ugasi preko noći. Kako ti sada da ugasiš štop se priča u kući? Kako je Anđela mogla da izbegne Pavla? Mesec i po dana se verglalo o tome, ona je ustajala i plakala ali džaba - rekao je Luka.

- Drugi imaju pravo da komentarišu to, ali ti ne. Ne radi se o komentarisanju ljudi. Malopre sam ti zamerila, nema potrebe da ti iako nju spominješ, to su bespotreben reakcije - rekla je Anita.

- Jasno, da bih tebe ispoštovao. Kako ako ti nisi zagrejana još za mene? Kad budeš imala emocije ja neću spomenuti ništa - rekao je Luka.

- Ništa ne shvataš ozbiljno! - vikala je Anita.

- Da smo napolju ta osoba ne bi bila spomenuta. Ja kad kažem da te vojim, vojim te kao čoveka - rekao je Luka.

- Draga sam ti, prirasla sam ti srcu, sviđam ti se, zaljubljen si možda, ali da me voliš en voliš me. Ja još imam blage rekacije - rekla je Anita.

- Ja nju jesam zavoleo, imao sam jake emocije. Ja sam se dva meseca hladio i bio povređen - rekao je Luka.

- Da li bi svako rekao da sam ja posle sedam dana našla drugog dečka da ga nisam volela - rekla je Anita.

- Da tebe Filip nije tako ponižavao možda ne bi mogla da uđeš u odnos. Ja kupujem mir, da sam sam pa da ustanem i izvređam - rekao je Luka.

- Ako kupuješ mir onda ga kupi sa mnom - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić