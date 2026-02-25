AKTUELNO

Zadruga

Novi dan, novi rat: Anita jedva dočekala Luku na novi zicer, pa mu brutalno isturirala mozak! (VIDEO)

Haos!

Anita Stanojlović žestoko je zamerila Luki Vujoviću što je nazvao odronom zbog njene omiljene pesme, te su se sada i posvađali.

- Ovde samo ja lupam gluposti i pričam bez razmišljanja, a ti sve smišljeno radiš - rekla je Anita.

- Ti si bolesna, tvoja reakcija je bolesna jer sam se ja zaj*bavao - rekao je Luka.

- Gde ćeš? - upitala je Anita.

- Na cigaru - rekao je Luka.

- Strašno, uvek odeš na pola. Namerno to radiš i izazivaš svađu, ti meni kao okrećeš leđa i ideš - rekla je Anita.

- Rekla si: ''Ovo je moja pesma'', a ja se zaj*bavao dok igramo i ti si onako odvratno odragovala. Ne mogu da se našalim, ne kapiram poentu priče? Je l' sam ja tebi zamerio ili sam se sprdao na kontu pesme - rekao je Luka.

- Ja rečenicu: ''Ti si odron'', nisam doživela kao sprdnju. Meni to ne zvuči lepo - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

