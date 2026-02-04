AKTUELNO

Novi karambol: Anita dresira Luku kao psa, ponovo urliču zbog Maje Marinković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasulo!

Luka Vujović i Anite Stanojlović ponovo su se posvađali i to zbog Maje Marinković, ali mu je ona sad zamerila jer nije učestvovao u perforamsu zbog Maje.

- Na koga bre ti vičeš? - pitala je Anita.

- Ne vredi sa tobom normalno, ti si histerična. Je l' ja tebe treba da poslušam? Ja sam džukela kojoj ti kažeš da ide da igra. Ajde samo da te vidim da mi priđeš - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta sam ja sebi dozvolila, j*bem ti Anita mater - govorila je ona.

- Koliko bolesna žena. Ja sam izašao napolje Bora je rekao da Maja igra sa nama, a ja sam se samo okrenuo i ušao u kuću. Šta valja, a šta ne? Ja da sam ostao i igrao rekao bi da ja igram sa Majom - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

