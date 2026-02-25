Imaš žvaku, ne mogu da kažem: Janjuš očas posla obrlatio Vanju, ona mu se predala kao nikad nikom! (VIDEO)

Jedva dočekala!
Marko Janjušević Janjuš nastavio je da flertuje s Vanjom Živić koja se nije puno odupirala, već je Janjušu priznala indirektno da joj se dopada.
- Boli me k*rac za njih sve. Hoćeš li ti da se udaš za mene? - upitao je Janjuš.
- Koja si ti budala, ti sa mnom ne bi izdržao tri ipo dana - rekla je Vanja.
- Ja kad nekog zgotivim, to je kraj - rekao je Janjuš.
- Videla sam s Aneli i Majom - rekla je Vanja.
- Jedina devojka s kojom bih bio si ti - rekao je Janjuš.
- Hvala Bogu, pa je veliki izbor. Imaš žvaku, ne mogu da kažem - rekla je Vanja.
- Ti si jedina za koju bi rekao da si moja devojka - rekao je Janjuš.
Autor: N.Panić