Imaš žvaku, ne mogu da kažem: Janjuš očas posla obrlatio Vanju, ona mu se predala kao nikad nikom! (VIDEO)

Jedva dočekala!

Marko Janjušević Janjuš nastavio je da flertuje s Vanjom Živić koja se nije puno odupirala, već je Janjušu priznala indirektno da joj se dopada.

- Boli me k*rac za njih sve. Hoćeš li ti da se udaš za mene? - upitao je Janjuš.

- Koja si ti budala, ti sa mnom ne bi izdržao tri ipo dana - rekla je Vanja.

- Ja kad nekog zgotivim, to je kraj - rekao je Janjuš.

- Videla sam s Aneli i Majom - rekla je Vanja.

- Jedina devojka s kojom bih bio si ti - rekao je Janjuš.

- Hvala Bogu, pa je veliki izbor. Imaš žvaku, ne mogu da kažem - rekla je Vanja.

- Ti si jedina za koju bi rekao da si moja devojka - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić