Do juče ga ponižavao, danas se grle: Đukić dokazao da nije prošetao pored dostojanstva, pa priznao koliko voli Alibabu! (VIDEO)

Filip Đukić iskoristio je priliku u pripitom stanju da otkrije Asminu Durdžiću koliko ga voli i koliko mu je drag čak i pored svih poniženja koje trpi mesecima unazad od njega.

- Asmine ovako te volim, kad si tako normalan. Baš te gotivim - rekao je Filip.

- Imam i ja dosta problema ovde, nekad puknem - rekao je Alibaba.

- Samo trebaš da budeš tata - rekao je Filip.

- Da - rekao je Alibaba.

- Bitno je samo da čovek bude tata - rekao je Filip.

- Da vidim svoje dete i da budem uz nju - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić