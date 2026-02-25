AKTUELNO

Zadruga

Do juče ga ponižavao, danas se grle: Đukić dokazao da nije prošetao pored dostojanstva, pa priznao koliko voli Alibabu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Filip Đukić iskoristio je priliku u pripitom stanju da otkrije Asminu Durdžiću koliko ga voli i koliko mu je drag čak i pored svih poniženja koje trpi mesecima unazad od njega.

- Asmine ovako te volim, kad si tako normalan. Baš te gotivim - rekao je Filip.

Rekla, pa porekla: Jovana ubeđuje Đukića da neće poljubac s njim, ali mu ipak nije odolela! (VIDEO)

- Imam i ja dosta problema ovde, nekad puknem - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo trebaš da budeš tata - rekao je Filip.

- Da - rekao je Alibaba.

Urošu pala vilica do poda: Filip skinuo gaće, pa mu pokazao sa čim raspolaže! (VIDEO)

- Bitno je samo da čovek bude tata - rekao je Filip.

- Da vidim svoje dete i da budem uz nju - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

