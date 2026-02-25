Nema veće krpe od Boginje: Sve joj žene krive jer Filip ima s*ks sa njima! Pljuje Jovanu za sve pare, a njemu ne prestaje da se nudi (VIDEO)

Blam veka!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Tanju Boginju koja je komentarisala odnos Jovane Cvijanović i Filipa.

- Šta se desilo sa Filipom? Htela si da se ljubiš sa njim - rekao je Bora.

- Ja se toga ne sećam. Dača mi je rekao da smo bili ispred i ja sam htela da se ljubimo, a on mi je rekao da se ne brukam i hvala mu na tome. Ja sam rekla Sandri da me odvajaju od njega - govorila je Boginja.

- Kako komentarišeš Filipa i Jovanu? - pitao je Bora.

- Ja sam mislila da sanjam i zatvorila sam oči da ne gledam njih zajedno u krevetu. Ona je mene razočarala. Mi se same ponižavamo. Ona je meni govorila kako nas dvoje imamo podršku napolju, tešila me je u rehabu i govorila mi je da se odvojim od njega i sve najgore pričala o njemu. Ja mislim da je ona terala inat zbog Maje i Janjuša. Ona je rekla kako je on nju zvao na razgovor i da su rekli da će sve da ide spontano. Ja mislim da je ona polupana i da nema pojma šta priča - govorila je Boginja.

- Ja bih da komentarišem ovu j*bačicu tačnije pevačicu, koja je sklanjala Boginju od Filipa da bi mu se ona približila. Pravila se fina, a ispala je najgora - rekla je Sandra.

- Kakav je odnos tvoj sa Filipom? - pitao je Bora.

- Nikakav. Pričamo i to je to, takakv je život - odgovorila je ona.

Autor: A. Nikolić