Zadruga

Nadam se da mi porodica nije u hitnoj: Filip konačno našao idealnu devojku, Jovana nakon vrele akcije neće ni da čuje za vezu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Devojka po njegovoj meri!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su za sam kraj Jovanu Cvijanović.

- Meni je Jovana gotivna za bleju i za priču - rekao je Filip.

- Razmišljala sam da li ćete da me zovete da čujete moju stranu priče. Imala sam jako loše mišljenje o njemu kad sam ušla. Boginji sam rekla da joj ne treba jer se zaljubila. Ja sam rekla da su nas povezale lisice jer smo počeli tu da sedimo i pričamo. Što se tiče Maje ona je rekla da tera inat Janjušu, a to da ja teram inat tako što ću sa drugim da legnem je van pameti da komentarišem. On je meni skroz gotivan i da mi je neko rekao da ću imati komunikaciju sa njim ne bih verovala. Mene te rijaliti teme ne interesuju i sve ide spontano. Ja ne mogu da kažem da se on meni ne sviđa, mislim da se i ja njemu dopadam. Lagana sam i ne žurim nigde, a to da li smo u vezi me ne interesuje - govorila je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, našao si idelnu osobu za sebe i odmah je rekla da je ne zanima veza. Jovana, primetila sam da je Filip samo sa tobom razgovarao nakon s*ksa - rekao je Dača.

- Ima neke nadimke, smejemo se non stop - dodala je Jovana.

- Otkako sam skinuo lisice procvetao sam - poručio je Đukić.

- Želim da pozdravim porodicu, nadam se da nisu u hitnoj - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

