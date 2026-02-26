Kakav bi ovo haos bio! Aneli želi u izolaciju sa svim bivšima u paketu! (VIDEO)

AKTUELNO

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da možeš da peomeniš Maju u izolaciji ko bi to bio Asmin, Janjuš ili Luka? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dovela bih ih sve da se sprdamo. Udružili su se, pa bi bilo zabavno da nas tamo bude četvoro. Oni su bivši, nekad ih sprdam i u momentima se govori o trenutnim ljubavima. Ja bih napravila tamo neko zezanje - odgovorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

