Bila bi to dugogodišnja veza: Sofija otvorila dušu, pa priznala da li bi bila u ljubavnoj romansi sa jednim učesnikom, Sanja je dočekala na novo poniženje! (VIDEO)

Priznanje!

Voditelj Darko Tanasijević ispričao je pravila nove igrice koje će takmičari danas igrati. On će pročitati određene rečenice, a zadatak takmičara je da ustanu ukoliko se pronalaze.

Ustani ako si se ikad zaljubio u rijalitiju.

- Isčupala sam venu od ljubavi. Da je to bila neka vanvremnska ljubav, nije - rekla je Sandra.

- Ovog trenutka mi je bilo bitno da se igram - rekao je Gastoz.

- Više mi odgovara da sam folirant jer mi je dosta ponižavanja sopstvenog - rekla je Ena.

- Ja sam zaljubljive prirode kao i moj otac - rekla je Slađa.

Ustani ako bi ušao u vezu sa nekim ovde da znaš da neće biti kamera.

Munja, Terza, Mrvica su ustali.

- Da nema kamera, postoji jedan učesnik čije mi se izlaganje jako sviđa to je Lepi Mića. Sa njim bih bio u svim vezama - rekao je Gastoz.

- On se gubi, njega svako pitanje zbuni jer je njegova veza na divljim klotnicama. Maliciozni poltron to je on - rekao je Mića.

- Čim nema kamera ne bih ni priznala, ali bih bila sa nekim i to bi bila dugogodišnja veza - rekla je Sofija.

- Sanja, da li je mislila na Marka? - pitao je Darko.

- Bila bi sa mnogima ali niko sem Terze ne bi bio sa njom -rekla je Sanja.

- Meni ne smetaju ni kamere, bio bih sa svima - rekao je Terza.

- Uvek sa Stefani i samo sa Stefani - rekao je Munja.

- Jedan jedini, verovao ili ne - rekla je Mrvica.

Autor: A.Anđić