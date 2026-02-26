Ostavila hrabrost ispred vrata! Maja pokušala da obrne sve i ubedi ukućane da ne zamera Sofiji i Aniti sakrivanje LEMURA (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Zašto velika Maja Marinković nije smela da se suprotstavi Aniti i Sofiji kada su joj sakrili igračku zbog koje je toliko plakala - glasilo je pitanje.

- Nisam plakala zbog igračke...Meni je drago što sam toliko namazana, ovaj rijaliti je jedna velika škola. To je bila kap koja je prelila čašu. Rekla sam da ne dajem na značaju tim stvarima, to su samo stvari, ja odlično znam kako i šta, ne ljutim se ni na Anitu ni na Sofiju - rekla je Maja.

- Iskreno da ti kažem, ja sam odmah rekla Viktoru da su to Sofija i Anita, videla sam kada su uzele alkohol. Nisam htela da se mešam, da, mislim da je Maja trebala da se suprotstavi, znam koliko je bila poludela i plakala - rekla je Mina.

- Kako to sada, mene skoro svi poslali, nju sačuvali, a ona ima konflikte sa 90 odsto njih - skočio je Asmin.

- Ona je izgorela zbog igračaka i onih za spavanje, govorila je: "ne budu li mi vratili, napraviću haos"...Najveći lom je imala zbog igračaka, onda smo Dušica, ona i ja tražili po ekonomskom. Što se tiče nominacija, ja sam hteo danas da pitam Asmina za koga misli da mu je pravi prijatelj, a ko lažni - rekao je Luks.

- Maja izbegava sukob i spušta loptu sa Anitom i Sofijom. Mislim da je i sa dovoljno ljudi u sukobu sada. Itekako je zamerila i Aniti i Sofiji što su joj sakrile lemura, pokušava da prešalta da je obična igračka. Od robota je tražila plavog lemura, štrajkovala je i koliko je eksplodirala kada je Aneli dobila plavog lemura - rekao je Stanić.

- Razmišljala sam danima, da, jedna velika Maja Marinković kako me nazivaju gledaoci, to je činjenično stanje, smatram da ako jedna igračkica može da napravi pometnju...Ja sam smislila novu igračku, sada želim da imam žirafu - rekla je Maja.

- Moram da kažem, pošto Maja svaku priliku koristi da mene ponizi, kaže da je njen fan, njen fan je naučio kako da spinuje priču, ovo su sve moje reči za igračku - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs