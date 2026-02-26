Anita na stubu srama: Najgore vređa Aneli, a skinula joj verenika, stigla žestoka osuda! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Nazivaš Aneli k*rvetinom i dr*ljom iako si ti ta koja se njoj umešala u odnos, a imala si s*ks sa Lukom dan nakon što si imala s*ks sa Filipom - glasilo je pitanje.

- To nije tačno. Ja sam to pričala jer je to najlakše reći, a sad nemam potrebu da je vređam, ali ako me bude dirala isto ću da govorim. Nisam ja kriva što je Luka hteo da bude sa mnom i što sam mu se svidela. Mogu da se mešam koliko hoću, ali da je njihova ljubav bila prava nijedna Anita ne može da se umeša. To je više do njihovog odnosa što sam ga je ukrala nego što je do mene - govorila je Anita.

- Ona meni to ne govori samo u svađi nego i na nominacijama i kad mi nismo u svađi. Gledaoci su ti sami sad rekli ko je k*rva - rekla je Aneli.

- Ja kad budem imala tarifa, a pošto je neću imati ne mogu da budem k*rva - dodala je Anita.

- Ti si pokazala šta si radila sa svim muškarcima, a meni ne možeš da govoriš jer sam pazila šta sam radila jer smo mi majke. Njoj je glavna rečenica da sam k*rva. Mene u hotelu niko nije j*bao, a one su bile j*bane - nastavila je Aneli.

- Bitnije mi je ovo što piše za Filipa. On se par dana pre toga ogradio, ništa imao ni komunikaciju sa Filipom i nisu odnose imali dan ranije. Anita i ja nismo prvi dan imali odnose, nego drugo ili treće - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić