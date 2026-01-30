AKTUELNO

Kačavenda postala tražena riba u Beloj kući: Završila na žestokom stubu srama! Pokušava da se opere od Anđela, a ide u sve veći kanal (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a u Beloj kući došlo je do opšteg haosa zbog odnosa Anđela Rankovića i Milene Kačavende.

- Milena Kačavenda je postala jako tražena riba. Anđelo, Janjuš i Miki, tri bitna muškarca. Milena sve radi kroz šalu, a ovo ništa nije šala. Ona je ušla u ozbiljne priče sa muškarcima. Mislim da bi sa Mikijem završila u krevetu da je spolja. Obostrana priča sa Anđelom i prikrivanje pravih stvari. Nakon ulaska su Anđelo i Milena bili jako prisni, a znali su šta stoji iza toga. Kad je on nju povredio ona mu je vratila i nastao je pravi rat. Jako je ružno što je Anđelo slao takve poruke drugarici, ali je ona trebalo da mu kaže da se nosi u p*čku materinu. Ona je ili čuvala da ga ukanali ili joj se sve to dopalo - komentarisao je Mića.

- Mene ovde niko nije drpao, nisam se valjala po tuđim krevetima. Što bi ti rekao za Aneli, pa zar nemam pravo da flertujem? - rekla je Milena.

- Anđelo je lep i zgodan momak, njoj je to prijalo, ali kad joj je rekao da je stara babetina iskompleksirala se. Ona je ukanalila samu sebe, sad hoće da se izvadi, ali tone sve dublje. Njoj je sad neprijatno jer je ispala drukara - dodao je Asmin.

- Nisam ispala drukara. Ti da si to uradio imalo bi težinu, ali on mi nije ništa. Ne može on mene da kompleskira, dve godine mi ovde govore da sam baba - pričala je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

