Maca joj pojela jezik! Maja uhvaćena u kontradiktornosti, Janjuš je dokrajčio: Ona samo vergla svoju priču iz Belog potoka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi šok za stolom!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je u emisiji "Pitanja gledalaca"

- Kažeš Asmin je debeo, pa Filip Car je imao pet puta veću stomačinu - glasilo je pitanje.

- Kakve to veze ima, debeo je i on. Ne tepam mu, ja to mislim...Kada je bio Sinadreks, tada je bio stesan, sada se ugojio. Ponižava i on mene kada kaže da sam prirodna nakaza - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kepec joj je bio Čorba, a debeli Filip Car. Mene ne može da ponizi, ja ne mislim da sam debeo. Kada Maja nema od mene reakciju, onda želi da me povredi i ponizi, mislim da me je Bog spasio od ovog zla od žene - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jasno kao dan, ona hoće da ga ponizi da ona kao ne voli debele muškarce, da nikada ne bi bila sa takvim muškarcem, prvo, on nije debeo...Ona na taj način hoće da ga ponizi, ali ona ne daje ni na jedno pitanje odgovor, ona samo vergla svoju priču iz Belog potoka - rekao je Janjuš.

- Ne znam šta se ova seljačina iz Prijepolja nakačila, treba da priča o tome kako Aneli ponižava njegovu bivšu suprugu, kako on kaže. Neka lepo prizna da je voli, a ne da ovde glumata - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

