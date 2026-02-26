Stao uz tetku! Nerio nazvao Asmina blamom, Bebica uočio promene kod Durdžića: Aneli drži isti stav, dok on... (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Neriju Ružanjiju, kako bi prokomentarisao odnos svoje tetke Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Slušao sam klip, iskreno, blam mi je čuti da Asmin ovako razmišlja, mislim da je iskren bio kada je rekao da se pogubila, to mislim i ja. Ovaj njihov trenutni odnos je okej, treba da bude tako, ovog puta mi deluju iskreno. Što se tiče deteta, mislim da Asmin ne traži previše, ima dve ili tri stavke, mogli bi i sami da se dogovore bez suda jer već imaju 50/50 starateljstvo nad detetom... Hteo sam da kažem da mislim da imaju neku vrstu emocije jedno prema drugom, ne mislim na ljubavnu, ali kao roditelji, mislim da da - rekao je Nerio.

- Asmin je u pravu, ne možeš familijama da dopustiš da utiču na to šta će sa njihovim detetom, sami su ga pravili, treba sami da reše, a ne ni Sita, ni Jasna, niko. Da oni stanu, oni bi stali, videli smo sada kada je stani-pani, on će stati uz nju. Meni se ne čini iskreno, nemam šta ja da podržavam - rekla je Hana.

- Moji, verovatno, ne žele to zato što su mnoge stvari o njima ovde iznošene, najstrašnije, ali ja ni približno nisam pričala o njegovima, kao ja, kao on o mojima, počevši od brata, majke, pa do sestre, pa do dece sestrine. Oni njemu ne veruju jer su oni njega dovoljno upoznali, znaju da mišljenje menja iz dana u dan, iz sata u sat. Moja majka je dok smo bili napolju i kada je bilo kada sam joj rekla da mi da telefon da je odblokiram, ona je mene svaki put poslušala i dala. Moja majka je s njim u Dubrovniku kontaktirala i javljala mu se, nebitan je način, njen način, ali opet mu se javljala, nije da mu se nije javljala i odgovarala na poruke, što znači da je to dobar korak ka napred, zamisli da mu se nije javljala - dodala je Aneli.

- On je pričao da je pokušavao da vidi dete, ali da ona nije htela - rekla je Ivana.

- Ne, tada nije, u Dubrovniku ne - rekla je Ahmićeva.

- Zna ceo svet šta sam i kako sam pokušavao, Aneli želi da okrene priču da sam ja za sve kriv. Nema svađe, nema uvreda, ako želi da se svađa ili bilo šta, neka radi. Na mene ne mogu da utiču ni njena sestra, ni moja mama...Ne bude li htela da prihvati moja tri zahteva, ići ćemo preko suda i to je to. Njima ne ide u korist jer oni zarađuju pare sa mnom trenutno, Sita sa Jutjub kanalom i ostalo...Njima ne ide u korist da se Aneli i ja pomirimo. Ne želim više išta da radim, ne želim da blamiram svoje dete i to je to - rekao je Asmin.

- Ja pričam kada je rekao da je gotivi i bio dobar sa njom 15 dana, pa je rekao da je navukao, što o tome ne pričamo - rekao je Mića.

- Ako se Aneli odvoji od njene porodice, može da izgladi odnos sa njom. Ne znam šta je to da potenciraš šta Sita i Grofica pričaju o tebi, kažeš da ne utiče to na tebe, a svaka rasprava je počela od toga. Utiče na tebe šta Sita radi i priča, kao i Grofica. Aneli ništa nije promenila, od prvog dana priča konstantno da kada god se spomene njena porodica, biće njen stav ovakav. Sve se isto vrti i jedina se drži priče koju priča od samog početka, a Asmin se menja od situacije do situacije - rekao je Bebica.

- Pričaju po kući da je Asmin spustio loptu sa Aneli jer se posvađao sa Majom, ima i ta teorija - dodala je voditeljka.

- Video sam Asmina ovde, stajao je u ćošku i gledao je u Aneli, dok je Aneli sedela sama. Postao je svestan kako ukućani gledaju na Aneli zbog odnosa sa njim i to je dosta promenilo - rekao je Macanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić