SADA JE SVE JASNO: Matora otkrila kakvo je pomirenje Asmina i Aneli, ubeđena u jednu stvar (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Eliti se vodi polemika o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića. Mnogi takmičari sumnjaju da je pomirenje Aneli i Asmina lažno:

Maja ima emocije prema Asminu: Kačavenda raskrinkala Marinkovićevu, sumnja da sve vreme igra igru sa Durdžićem (VIDEO)

- On ako bi ih pomirio, on bi ih opet ponizio - dodao je Mića.

- Ja želim da oni budu dobre, ja sam se sa Aneli pomirio pre svega - dodao je Asmin.

- On je sada sve rekao, ispada da je Maja bitna i prijatelj, a Aneli nebitna - govorila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi koja je ta energija kada u ovom trenutnku on meni govori ovako, sve je jasno - dodala je Maja.

- Ti si neraspoložen ceo dan, čim nisi pričao sa Majom loše si - govorila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da porkomentarišem sve ovo, Iskreno one ne smeju ovo da dozvole sebi, iskreno moram da kažem da to nije realno, da jedna drugoj govore da smrde, žene tako da govore, to je sramota. Sa druge strane, Asmin i Aneli lažno spuštaju loptu. Iskreno ja pričam onako kako su oni pokazali, Asmin se ne oseća ovako zbog Maje, Asmin je jako rasejan od rođendana, ima momente zbog toga. - rekla je Matora.

Autor: N.B.

