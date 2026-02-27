SVE VREME PRIČA O MENI: Anita u šoku zbog Dačinih reči, ovo mu neće oprostiti (VIDEO)

Au!

Tokom reklama Anita Stanojlović je razgovarala sa Lukom Vujovićem o Dači Virijeviću:

- Kada Dača komentaiše nas to nema poente, a mi možemo da komentarišemo sve, da smo napolju bilo bi lakše, ali ovde teško - rekao je Luka a Anita mu je zamerila što je prekida za crnim stolom:

- Ma šta ti mene prekidaš, ja imam pravo da kažem svoje mišljenje, a zbog tebe ispadam budala - rekla je Anita.

- Kome ti daješ na značaju, Dači?! - rekao je Luka.

- Kako da mu ne dajem, kada sve vreme priča o meni - govorila je Anita.

Autor: N.B.