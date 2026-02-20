NE ZNA ŠTA GA JE SNAŠLO: Filip u šoku zbog Boginjinih reči o njemu, ona ne krije tugu zbog njegove trenutne bliskosti sa Teodorom (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem su Boginja i Dragana Stojančević razgovarale ispred kazina o Filipu Đukiću i Teodori Delić koji su ove nedelje vezani sudninskim lisicama.

- Teško mi je iskreno, mislim da Teodora i dalje loži Filipa. On je bio u depresiji, a sada mu se ponašanje pripremilo. Iskreno meni je jako teško i vidim i Bebicu da mu je teško - rekla je Boginja.

- Boginja je meni rekla da vidi da se Filipu i dalje sviđa Teodora i njoj to smeta - rekao je Deča.

- Šta vi pričate bre, Boginja i ja nismo bili zajedno, mene ona ne zanima, iskreno ne znam šta vi to radite- dodao je Filip.

- Boginja govori kako joj je teško, a ona nije ni bila sa njim što joj je sada teško, jer vidi da je on srećan - govorio je Janjuš.

- Ja to nisam rekla, ti ne možeš da komentarišeš ti ni ne znp sa kim želiš da budeš - dodala je Bogidnja.

- Vidimo mi da je Bebici teško, ali ja znam koliko su oni srećni, i kako se Teodora ponaša sa njim - rekao je Anđelo.

