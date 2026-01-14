Čekam da vidim klipove! Asmin ljut kao ris zbog muvanja Aneli i Filipa, najavio haos u četvrtak: Ona popije tri čaše vina i ne zna šta radi! (VIDEO)

Au!

U novom izdanju radio "Amnezije" Asmin Durdžić prokomentarisao je muvanje Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Video sam da je mirisao po vratu. Ako smo Filip i ja dobri ne može da prilazi ženi sa kojom imam dete. Ja imam neke stavove. Nikad ne bih prišao bivšoj od svog druga. Ako praviš od pet devojaka nemoralne devojke, a tu je žen a sa kojom imam dete, ne možeš da prilaziš i njoj. Čekam da vidim kliove - rekao je Asmin.

- Da li misliš da je Aneli sinoć nesvesno potvrdila da ne zna šta radi u pijanom stanju - pitao je Dačo.

- Ona se sinoć i sa Janjušem izblamirala. Ona popije tri čaše vina i ne zna šta radi. Ona je došla ovde i sve demantovala, čekam klipove da vidim. Ja sam danas sa Terzom pričao. Zavisi šta znači za koga prisno. Ja Terzu možda i razumem, moram da vidim kako je ples izgledao. Terza mi se izvinio za to i rekao je da više to neće raditi. Aneli mora isto da pazi šta radi, ne može da se trpa između dva druga. Ja sam video i da je Maja poludela zbog nekih sztvari. Čuo sam da te odvela u garderober, ali ne znam šta je tamo bilo - rekao je Asmin.

- Ja ne mogu da se setim. Moguće je da smo igrali prisno, ali ja nju ne gledam na taj način - rekao je Filip.

- Da li misliš da je prijateljstvo između Maje i Aneli iskreno? - pitao je Dačo.

- Ja od prvog dana govorim da prijateljstvo nije iskreno - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš odnos Maje i Filipa? - pitao je Bora.

- Filipa ne razumem. On je Boginji rekao da je jedino prema njoj iskren. Ja sam video da njega stvarno gotivi i da je zaljubljena. On mora da sam odluči da li će da uđe u vezu. Maja je izgubila kredibilitet - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić