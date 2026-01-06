AKTUELNO

Haos se sprema: Aneli i Asmin spremni na žestoku borbu za starateljstvno, tenzija raste iz minuta u minut! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao ulazak Durdžića tokom novogodišnje posete.

- Za mene je najveći utisak njegov brat i on je jedina normalna osoba ovde. On zna šta bi bilo najbolje za njegovog brata i njegovu porodicu. Oduševio me. Ovo je blamna situacija i ovo se ne viđa često. Jedino njihovo rešenje je da idu na sud i da se ne blamiraju! Tvog brata je iskreno blam i sramota. Došao je da ispoštuje, a najradije bi mu rekao da je katastrofa. Čovek žuivi miran život sa ženom - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nora će da živi kod mene u Lincu i tamo će da ide u školu, pa ćeš da vidiš. Ja ću svoje starateljstvo privremeno da dam ocu ili bratu, a sud će da odredi koliko puta ćeš da je viđaš. Što ne kaže da te prijavljuju svuda? Ti si gospođo završila! Meni je Stanija najveći problem bila zbog deteta - rekao je Asmin.

- Grofica je rekla da je mogla na kvarno da je povede - rekao je Milan.

- Pa i meni su probleme pravili, ne nosimo isto prezime - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Noram uopšte nije prioritet. Setite se moje mame šta je sve govorila i za Zolu i kakve nerve slomove je doživljavala, to je nešto najogavnije, ali ja sam se borila za ljubav misleći da je to ljubav. Njima porodice komanduju sa kim će se družiti, kada će podizati loptu. Prioritet je da se vodi cirkus i rijaliti. Takmičenje je unakažavanje između vas dvoje. Grofica ništa nije rekla Asminu, ćutala je kao da je ušla na sedativima. Non stop je govorila da ima potrebu Luki nešto da kaže. Onaj blam kad je Luka prišao da se slika sa Durdžićima je odvratno i ogavno. Obojica su bili sa ovom ženom i to im je jedino zajedničko. Ovaj ima dete, a ovaj je bio verenik i to je blamantno. Aneli je prišla i demolirala sve, ubedljivije je izgledala. Najpribraniji je bio Sudo i jedini je on želeo da razgovara o Nori - rekla je Miljana.

- Da mi uzmu starateljstvo uzela bih pištolj i pucala sebi u glavu - rekla je Aneli.

- Ako to kažeš na sudu oduzeće ti dete - rekla je Miljana.

- Ja sam gore zaštićena kao žena. Svi dokazi protiv njega vezano za Noru postoje - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

